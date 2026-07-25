덜 들여오고 돈은 더 냈다…원유 수입액 21% ↑

▲ 호르무즈 해협 탈출해 한국에 도착한 유니버설 위너호

중동전쟁 발발 후 지난 4개월간 한국의 원유 수입량이 감소했지만 수입금액은 20% 이상 증가한 것으로 나타났습니다.오늘(25일) 한국무역협회 통계를 보면 지난 3~6월 한국의 원유(MTI 1310 기준) 수입액은 302억 3천만 달러로 작년 같은 기간(249억 7천만 달러)보다 21.1% 늘었습니다.반면 같은 기간 원유 수입량은 지난해 4천510만 톤(t)에서 올해 3천850만 톤t으로 14.7% 감소했습니다.원유는 적게 들여왔지만 더 큰 비용을 지불한 겁니다.이는 호르무즈 해협 봉쇄 등으로 중동산 원유 수급에 차질이 생기고 국제유가가 치솟은 영향으로 풀이됩니다.정부와 업계가 원유 수입선을 다변화하면서 수입량은 점차 회복세를 보여 왔습니다.작년 동기와 비교하면 감소했지만, 올해 수입 물량만 놓고 보면 4월 846만t에서 5월 970만t, 6월 988만t으로 늘었습니다.산업통상부는 7∼8월 원유는 전년 평균 대비 110% 이상, 9월은 90% 이상 확보한 상태로 현재 수급에 큰 문제가 없다는 입장입니다.하지만 최근 호르무즈 해협에 이어 홍해까지 긴장이 확대되면서 공급망 불안과 가격 상승 우려는 커지고 있습니다.한국석유공사 페트로넷에 따르면 브렌트유 가격은 지난 23일 배럴당 100.69달러를 기록하며 5월 22일(103.54달러) 이후 두 달 만에 100 달러를 돌파했습니다.여기에 호르무즈 해협의 우회로로 활용되던 홍해마저 통행이 제한되면 수에즈 운하 등 대체 항로를 찾아야 해 운송기간과 비용이 모두 늘어날 거란 전망입니다.산업부에 따르면 국내 정유사 중 아직 수에즈 항로 우회를 확정적으로 결정한 곳은 없지만, 일부는 해당 항로 이용을 검토하고 있습니다.국제유가와 도입단가 상승이 이어지면 생산비, 물류비 등의 부담도 커져 국내 산업에 타격을 줄 수 있습니다.앞서 산업연구원은 '미국·이란 종전 이후 호르무즈 리스크와 한국 산업 영향 및 대응 방향' 보고서에서 호르무즈 해협 봉쇄 기간 원유 가격 급등 등 에너지 가격 충격으로 전 산업 생산비가 3.73% 상승했다고 추정하기도 했습니다.(사진=연합뉴스)