안병훈, LIV 골프 영국 대회 2라운드 공동 4위

▲ 안병훈 골퍼

LIV 골프 영국 대회 2라운드에서 안병훈이 공동 4위에 올랐습니다.안병훈은 영국 잉글랜드 로스터의 JCB 골프 앤드 컨트리클럽에서 열린 대회 2라운드에서 이글 1개, 버디 3개, 보기 1개를 묶어 4언더파를 쳤습니다.중간 합계 9언더파를 기록한 안병훈은 단독 선두 루카스 허버트(합계 17언더파, 호주)에 8타 뒤진 공동 4위로 반환점을 돌았습니다.올해 미국프로골프(PGA) 투어를 떠나 LIV 골프로 옮긴 안병훈은 선전하고 있습니다.올 시즌 개막전이자 LIV 골프 데뷔전인 지난 2월 리야드 대회에서 공동 9위에 올라 한국 국적 선수로는 처음으로 톱10 성적을 냈고, 지난달 안달루시아 대회에선 공동 11위에 올랐습니다.다른 한국 선수들은 대부분 하위권에서 이번 대회 2라운드를 마쳤습니다.송영한은 합계 1오버파 공동 42위, 김민규는 2오버파 46위, 문도엽은 4오버파 공동 50위를 기록했습니다.호주의 루카스 허버트가 합계 17언더파로 단독 선두, 미국의 브라이슨 디섐보가 합계 13언더파 단독 2위에 올랐습니다.(사진=AP, 연합뉴스)