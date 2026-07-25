NBA 슈퍼스타 르브론 제임스, 필라델피아로 이적…24번째 시즌 맞는다

▲ LA 레이커스 시절의 르브론 제임스

미국프로농구(NBA)의 살아있는 전설 르브론 제임스가 필라델피아 세븐티식서스에서 24번째 시즌을 맞습니다.1984년 12월 30일생으로 현재 41세인 제임스는 오늘 자신의 소셜미디어에 "필라델피아가 챔피언이 되도록 도울 수 있다고 생각한다. 새 팬들에게 활력을 불어넣고, 놀라운 여정의 마지막 장을 시작하게 돼 매우 기쁘다"고 글을 올렸습니다.그는 또 "이것이 마지막 결정이 될 것"이라고 덧붙였습니다.23번째 시즌인 2025-2026시즌이 끝난 뒤 LA 레이커스와 결별한 제임스는 은퇴할 것인가, 다른 팀에서 선수 생활을 이어갈 것인가를 놓고 농구팬들의 관심을 한 몸에 받았습니다.마이애미 히트, 클리블랜드 캐벌리어스 등 많은 구단이 제임스를 영입하기 위해 공을 들였지만, 제임스는 필라델피아를 선택했습니다.제임스가 합류하면서 필라델피아는 단숨에 우승 후보로 뛰어올랐습니다.필라델피아는 1983년 NBA 챔피언 결정전 우승이 마지막이었고, 2001년 이후로는 동부 콘퍼런스 플레이오프에서 2라운드도 통과하지 못했습니다.필라델피아는 2026-2027시즌에는 제임스와 함께 '빅맨' 조엘 엠비드에 타이리스 맥시, VJ 에지컴, 2024년 보스턴 셀틱스의 챔피언 결정전 우승을 이끌었던 제일런 브라운 등 호화 멤버로 팀을 구성해 우승에 도전합니다.제임스는 NBA에서 23차례 시즌을 보내면서 평균 26.8점, 7.5리바운드, 7.4어시스트를 기록했습니다.올스타에는 22차례 뽑혔고, 정규시즌 최우수선수(MVP) 4차례, 챔피언 결정전 MVP에는 4차례 선정됐습니다.또한 마이애미에서 두 차례(2012·2013년), 클리블랜드(2016년)와 레이커스(2020년)에서 한 차례씩 챔피언 결정전에서 우승해 모두 4개의 챔피언 반지를 수확했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)