'한국의 갯벌', 유네스코 세계유산 확대 등재 눈앞

▲ 무안 갯벌

한국 서남해안 갯벌이 유네스코 세계유산에 추가로 이름을 올릴 전망입니다.국가유산청에 따르면 제48차 유네스코 세계유산위원회는 오늘(25일) 부산 벡스코(BEXCO)에서 회의를 열어 '한국의 갯벌'(Getbol, Korean Tidal Flats) 2단계 등재 여부를 결정합니다.등재 심사는 오늘 오전 또는 정오 무렵에 이뤄질 것으로 보입니다.지난달 세계유산위원회의 자연유산 분야 자문기구인 국제자연보전연맹(IUCN)으로부터 확대 등재 '권고' 평가를 받았기 때문에 등재는 사실상 확실시됩니다.이번에 추가하는 지역은 충남 서산과 전남 여수·고흥·무안의 갯벌입니다.2021년 세계유산에 오른 서천 갯벌, 고창 갯벌, 신안 갯벌, 보성-순천 갯벌에 이들 갯벌을 더해 유산 범위와 대상을 확대하는 겁니다.확대 등재가 이뤄지면 한국의 갯벌은 ▲ 보성-순천-여수-고흥갯벌 ▲ 신안-무안 탄도만 갯벌 ▲ 무안 함해만 갯벌 ▲ 고창 갯벌 ▲ 서천 갯벌 ▲ 서산 갯벌로 구성됩니다.한국이 세계유산의 경계를 대폭 수정하는 '중대한 경계 변경'(Significant modifications to the boundaries)에 나서는 건 이번이 처음입니다.이미 등재된 유산이라 하더라도 구역을 대폭 확대하거나 축소하려면 신규 등재 절차와 마찬가지로 심사 과정을 거쳐야 합니다.IUCN 측은 한국의 갯벌 2단계 등재 여부를 심사한 뒤 "세계유산협약 이행을 위한 운영 지침상 유산 기준, 완전성, 보호 및 관리 요건을 충족한다"고 평가했습니다.한국의 갯벌은 멸종위기종 철새를 비롯해 생물 2천 4백 여 종이 살아가는 공간입니다.동아시아와 대양주를 잇는 철새 이동 경로의 중간 기착지이자 대체 불가능한 철새 서식지 보전에 기여하는 터전이기도 합니다.한국의갯벌세계유산등재추진단은 "갯벌은 인간과 자연이 공존하는 경이로운 생명의 요람"이라며 "온전하게 지켜 미래로 물려줄 인류 공동의 소중한 유산"이라고 강조했습니다.확대 등재에 성공하더라도 과제는 남아있습니다.천연기념물 저어새의 번식지인 강화 갯벌을 비롯해 장봉도 갯벌, 송도 갯벌 등 인천·경기 지역의 주요 갯벌은 이번에 포함되지 않았습니다.세계유산위원회가 열리는 벡스코 일대에서는 갯벌 유산의 보호 체계를 강화하려면 3단계 등재를 서둘러야 한다는 시민단체의 기자회견이 이어지기도 했습니다.IUCN 역시 등재 권고 당시 "향후 잠재적으로 '탁월한 보편적 가치'(OUV)를 지닌 갯벌을 추가로 분석하고 지역사회의 지지를 확보하도록 노력하라"고 제언했습니다.위원회는 오늘 갯벌 외에도 각국이 신청한 세계유산 후보를 심사할 예정입니다.중국의 '경덕진 수공예 도자 산업 유적', 몽골의 '흉노 지배층 무덤군', 미국의 '오케피노키 국립야생동물보호구역' 등이 등재에 도전합니다.아프리카 동쪽의 섬나라 코모로가 '코모로 고대 술탄국의 메디나'로 부산에서 자국의 첫 세계유산을 등재할지에 대해서도 관심이 쏠립니다.세계유산은 1972년 채택된 '세계유산협약'에 따라 인류 전체를 위해 보호되어야 할 탁월한 보편적 가치를 지닌 유산을 심사해 결정합니다.우리나라는 1995년 '석굴암·불국사', '해인사 장경판전', '종묘'를 시작으로 지난해 '반구천의 암각화'까지 모두 17건의 세계유산을 보유하고 있습니다.내년에는 조선의 수도 한양을 방어하기 위해 쌓은 '한양의 수도성곽'이 18번째 세계유산에 도전합니다.(사진=한국의갯벌세계유산등재추진단 제공, 연합뉴스)