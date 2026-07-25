핼러윈 유흥가 하수 검사했더니…'클럽 마약' 8종 검출

<앵커>



마약류 사용 실태를 조사하기 위해 정부가 생활하수를 모아 분석하고 있는데요. 지난해 핼러윈 기간, 서울 유흥가 일대 하수에서 이른바 '클럽 마약류' 8종이 검출됐습니다.



보도에 한성희 기자입니다.



<기자>



서울의 한 클럽에 들이닥친 경찰 마약 단속반.



곳곳을 뒤진 끝에 마약이 든 것으로 의심되는 약병을 발견합니다.



관세청 직원이 아기 침대의 다리 부분을 자르자 흰 가루가 흘러나옵니다.



대표적인 '클럽 마약'으로 불리는 케타민입니다.



클럽 마약 확산에 대한 우려가 커지자 식품의약품안전처가 지난해 핼러윈 기간 서울 유흥가 근처 10곳에서 하수 시료를 채취해 분석했습니다.



그 결과, 코카인과 엑스터시, 케타민 등 이른바 '클럽 마약' 8종의 성분이 검출됐습니다.



평소 주말보다 2배나 많은 종류가 확인된 것입니다.



식약처가 핼러윈 기간을 특정해 유흥가 근처의 마약 성분을 조사한 것은 처음입니다.



분석 대상 마약류를 최대 22종에서 지난해 243종으로 대폭 늘렸더니, 전국 하수에서 확인된 마약류는 전년의 7종보다 4배 이상 늘어난 31종에 달했습니다.



[채규한/식약처 마약안전기획관 : 마약류 종류로 보면 대마와 유사한 효과를 내는 합성 카나비노이드, 즉 합성대마가 21종으로 가장 많이 검출되었습니다.]



합성대마는 대마와 비슷한 효과가 나도록 만든 화학물질로, 값싼 합성마약이 증가하는 세계적인 추세가 우리나라에서도 확인된 것입니다.



[이범진/마약퇴치연구소장 (아주대 약학대 교수) : 합성 과정이 단순화되고 소재들의 가격조차 떨어지다 보니, 향정신성 약물들의 가격들이 하향하는 추세가 대단히 많아요. 가격이 아무래도 싸다 보면 일반인들에게 노출될 수 있는 가능성과….]



전국의 마약 사범은 지난해 2만 3천 명까지 늘면서 증가 추세가 이어지고 있습니다.



(영상편집 : 안여진)