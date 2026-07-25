이 대통령, 앤트로픽 CEO에 "한국 인공지능 투자 대대적 확대"

▲ 이재명 대통령과 다리오 아모데이 앤트로픽 CEO

미국·남미 순방길에 나선 이재명 대통령이 샌프란시스코에서 미국의 인공지능(AI) 기업인 앤트로픽의 다리오 아모데이 CEO를 만났습니다.이 대통령은 "세계적으로 유명한 분을 뵙게 돼 반갑고 기쁘다. 대한민국에서도 아주 유명하신 분"이라고 인사를 건넸습니다.이어 "대한민국이 앞으로 인공지능 분야 투자를 대대적으로 확대할 생각이기 때문에, 앤트로픽의 각별한 관심과 투자, 기여를 기대한다"고 강조했습니다.이에 아모데이 CEO는 "대한민국 정부에서 인공지능을 가장 우선순위 분야로 둔 점에 감사드린다. 많은 부분에서 협력할 수 있을 것"이라고 화답했습니다.특히 "앤트로픽은 (다른) 기업들과의 협력을 가장 우선순위로 두고 있고, 한국 기업들과 함께하는 것에 대한 기대도 매우 크다. 한국의 메모리 제조업체들도 앤트로픽에 투자를 많이 해줬다"며 "그런 면에서 데이터센터 등 여러 분야에서 협력할 계획"이라고 설명했습니다.아모데이 CEO는 또 "한국 과학기술정보통신부와 AI 보안 및 사이버 산업 등과 관련한 협력 관련 양해각서(MOU)를 맺게 됐다. 한국과 함께 일하는 것은 정말 흥미진진한 일"이라고 덧붙였습니다.이 대통령은 아모데이 CEO에 이어 젠슨 황 엔비디아 CEO, 샘 올트먼 오픈AI CEO, 혹탄 브로드컴 CEO를 차례로 만날 계획입니다.곧이어 현지에서 열리는 '샌프란시스코 AI 서밋' 행사에도 참석합니다.여기에는 이 대통령과 만난 빅테크 기업 CEO들에 더해 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 이해진 네이버 의장 등이 참석해 정부의 '3대 메가 프로젝트'에 대한 의견을 교환합니다.특히 이 자리에서 이 대통령은 한국이 글로벌 AI 생태계에서 '대체 불가 국가'로 도약하겠다는 의지를 담은 '샌프란 AI 선언'을 발표할 예정입니다.(사진=연합뉴스)