뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

사우디 유조선, 홍해 항해 중 공격받아…경미한 손상

민경호 기자
작성 2026.07.25 05:37 조회수
사우디 유조선, 홍해 항해 중 공격받아…경미한 손상
▲ 홍해에서 피격된 사우디 소속 유조선 NCC 마사호

사우디아라비아 공공교통청은 현지 시간 24일 사우디 회사 소속 유조선 NCC마사호가 홍해 항해 중 공격을 받아 선체에 경미한 손상을 입었다고 밝혔습니다.

교통청 당국자는 "선박은 승무원 전원의 안전을 확인한 후 예정된 목적지까지 항해를 계속했으며, 인명 피해는 없었다"고 설명했습니다.

이 관계자는 "홍해에서 상선을 대상으로 한 지속적인 공격은 해상 항행의 안전과 상선 및 승무원의 안전을 보장하는 국제법 및 협약을 위반하는 행위"라고 비판했습니다.

그러나 이 관계자는 선박 공격 주체에 대해서는 언급하지 않았습니다.

예멘의 친이란 반군 후티는 지난 20일 예멘 수도 사나 공항 폭격의 배후로 사우디를 지목하면서 4년간 이어져 온 휴전 종료를 선언했습니다.

후티 반군은 이후 보복 조치로 사우디에 대한 전면적인 해상 봉쇄를 선언하고, 지난 23일 사우디 유조선 2척을 겨냥한 군사 작전을 수행했다고 밝혔습니다.

(사진=마린트래픽 홈페이지 캡처, 연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌 인사이트
민경호 기자 사진
민경호 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지