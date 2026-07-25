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[모닝와이드] 오늘의 주요뉴스

이강 기자
작성 2026.07.25 06:18 조회수
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1. 미국-이란 2주째 무력충돌, LPG선 공습…미군 기지 타격

미국과 이란 간의 무력충돌이 2주째 이어지고 있습니다. 미군이 이란산 가스 운송 선박을 공습하자, 이란은 쿠웨이트 내 미군 기지 여러 곳을 타격하며 보복에 나섰습니다.

2. 이 대통령, 샌프란시스코 도착…오늘 젠슨 황 만나

미국과 중남미 순방에 나선 이재명 대통령이 첫 방문지인 미국 샌프란시스코에 도착했습니다. 이 대통령은 오늘(25일) 젠슨황 등 세계적인 인공지능 빅테크 기업 CEO들을 만나고 한국의 AI 산업 의지를 담은 AI 선언도 발표합니다.

3. "재산분할 9,440억 원 지급"…'SK 주식' 분할 대상 인정

법원이 최태원 SK그룹 회장과 노소영 아트센터 나비 관장의 재산분할 소송 파기환송심에서 최 회장이 노 관장에게 9천440억 원을 지급하라고 선고했습니다. 법원은 최 회장이 소유한 SK 주식도 분할 대상으로 판단했습니다.

4. 석유 최고가격 동결…'레버리지 대책' 조기 시행

중동 지역의 긴장이 다시 높아지면서 정부가 8차 석유 최고가격을 동결하기로 하고 유류세 인하도 9월까지 두 달 연장했습니다. 금융당국은 단일종목 차입 상품에 대한 예탁금 강화 조치를 이달 말부터 앞당겨 시행하기로 했습니다.
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