'위장 운영' 매장 통해 세금 75억 원 포탈…신천지 이만희 추가 기소

▲ 이만희 신천지 총회장

신천지 신도들의 국민의힘 불법 당원 가입을 주도한 혐의로 구속 상태에서 재판에 넘겨진 이만희 신천지 총회장이 수십억 원대 조세 포탈 혐의로 추가 기소됐습니다.정교유착 비리 합동수사본부는 오늘(24일) 이 총회장과 신천지 전 사업부장 정 모 씨를 특정범죄가중처벌등에관한법률위반(조세) 혐의로 기소했다고 밝혔습니다.신천지 단체도 조세범처벌법 위반 혐의로 함께 재판에 넘겨졌습니다.이 총회장 등은 2016~2020년 전국 지교회 매점을 신도 명의로 위장 운영하면서 수익 사업을 은폐하고, 매점 장부를 이중으로 관리하는 등 방식으로 75억 7천만 원 상당의 법인세·부가가치세를 포탈한 혐의를 받습니다.앞서 서울지방국세청은 이 총회장의 세금 포탈 의혹을 조사한 뒤, 2012∼2019년 사업연도에 대한 법인세 122억 원과 부가가치세를 부과하고, 이만희 총회장 등을 조세 포탈 등 혐의로 검찰에 고발했습니다.사건을 수사한 수원지검은 고발 이듬해인 2021년 10월 이 회장 등에 대해 불기소 결정을 내렸습니다.이후 사건을 넘겨받아 다시 수사한 합수본은 이 총회장 등의 조세 포탈 혐의가 인정된다고 보고, 세무 당국의 처분 가운데 공소시효가 지난 부분을 제외한 나머지 혐의를 범죄 사실에 포함해 재판에 넘겼습니다.이 총회장은 신천지 신도들을 국민의힘 당원으로 강제 가입시킨 혐의로 구속기소 돼 재판받고 있습니다.합수본은 이 총회장이 세무 조사와 검찰 수사를 무마하기 위해 이희자 근우회 회장을 통해 로비를 시도했다는 의혹도 수사하고 있습니다.2021년 6월 신천지 2인자였던 고동안 전 총무는 전직 신천지 간부의 통화에서 "(이 총회장이) 이희자 근우회장에게 도와달라고 전화하겠다. A 의원을 통해 수원지검장을 요리해달라고 정확하게 말을 하겠다(고 했다)"고 언급했습니다.이어 "A 의원을 만나 수원지검장에게 어떻게 영향을 미칠 수 있는가 확인해보고, 확실하게 영향을 미칠 수 있다면 다른 건이 아니고 조세 포탈 건에 대해 무마시켜라 그렇게 부탁하는 게 좋을 것 같다고 말씀하셨다"고 설명했습니다.앞서 SBS는 지난 2월 코로나19 대유행 당시 정부가 부과했던 140억 원 규모의 과세액이 부당하다며 제기한 소송에서 모두 패소했고, 해당 판결문에 신천지가 차명 계좌와 이중장부 등을 통해 탈세해 온 정황들이 담긴 사실을 단독 보도로 전한 바 있습니다.