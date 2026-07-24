이란, 쿠웨이트 미군기지 보복 공격…아라시 드론 동원

▲ 이란 (자료사진)

이란군은 미국과의 무력 충돌 14일째인 24일(현지시간) 쿠웨이트 등의 미군기지를 타격했다고 밝혔습니다.이란군은 성명을 통해 "'우레' 작전 25단계의 하나로 알 두하, 알 아디레, 오레이프잔 등 쿠웨이트에 위치한 주요 미군 기지들을 드론으로 타격했다"고 밝혔습니다.이란군은 작전에 '아라시(Arash)' 드론을 동원했으며, 알 아디레 기지 내 미군 장비 보관 시설, 알 두하 기지의 미군 병력 주둔지, 오레이프잔 캠프의 주둔지를 정밀 타격했다고 설명했습니다.아라시 드론은 이란 육군이 지난 2020년 실전 배치한 장거리 자폭 드론으로 최대 비행거리는 2천㎞, 최대 탄두 중량은 150㎏인 것으로 알려졌습니다.이란군은 "미국 대통령이 가하는 위협은 이란 국민과 군 무장력의 결의와 의지를 더욱 굳건하게 만들 뿐"이라며 "무모한 모험주의나 새로운 전선을 열려는 시도는 적의 전략적 실수를 반복하고 연장하는 것에 불과하다"고 말했습니다.또 이날 미군 주도 국제동맹군이 주둔 중인 이라크 쿠르드 자치 지역 내 에르빌 공항 인근에서도 여러 차례의 폭발음이 들렸다고 AFP 통신이 보도했습니다.현장에 있던 기자는 방공망이 가동된 직후 폭발음이 들렸으며, 도시 상공을 선회하는 무인기(드론)들과 공항 일대에서 피어오르는 연기를 직접 목격했다고 전했습니다.AP 통신에 따르면 이날 오전 9시 30분께 최소 7차례 폭발음이 들렸고, 최소 4곳에서 검은 연기가 치솟았습니다.그 밖에 이날 오전 바레인에서는 두 차례에 걸쳐 미사일 공습경보가 울렸습니다.앞서 미군 중부사령부는 이날 새벽 약 2시간 15분에 걸쳐 이란에 대한 13일째 야간 공습을 진행했다고 밝혔습니다.