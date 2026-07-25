[사실은] 일본이 '돌솥비빔밥' 원조?…확산 과정 추적해 보니

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<참고자료>

· 보배드림 게시글 : https://m.bobaedream.co.kr/board/bbs_view/best/1006292

· 유튜브 쇼츠 : https://youtube.com/shorts/qs9iX7qRRew?si=gLCuSS1wAp0fecma

· 유튜브 쇼츠 : https://www.youtube.com/shorts/SE1pecSpdr4

· 전통문화포털 : https://www.kculture.or.kr/brd/board/640/L/menu/735?brdType=R&bbIdx=12069

· 만화 원작 『더 야키니쿠 피플 불고기』 원본 (구입 후 사용) : https://www.cmoa.jp/title/134796/

· 일본 X 유저글 : https://x.com/pi15760651/status/1823576017191182490?s=20

· 아리모토 카오리 일본 보수당 X : https://x.com/arimoto_kaori/status/661420972482818050?s=20

· 2025년 디씨인사이드 게시글 https://gall.dcinside.com/board/view/?id=dcbest&no=346376

· 2021년 이토랜드 게시글 : https://etoland.co.kr/b/etohumor04/article/2024088

이달 초부터됐습니다.글에는 여러 캡처 사진들이 첨부됐습니다. "돌솥비빔밥이 일본 오사카에서 탄생했다"는 내용의 일본 만화, 그리고 이 만화에 동조하는 일본의 SNS 유저들의 글이었습니다.K-푸드를 대표하는 비빔밥, 그 가운데 뜨거운 '돌솥'에 담아 먹는 우리 식문화를 일본이 원조라고 주장한다니, 당연히 공분을 살만 합니다.우리 네티즌들, 가만히 있지 않았습니다.일본을 비판하는 유튜브 쇼츠 콘텐츠도 많이 나왔습니다.한국공예·디자인문화진흥원이 운영하는 전통문화포털(www.kculture.or.kr)에는 돌솥비빔밥의 유례가 이렇게 일목요연하게 정리돼 있습니다. 1960년대 전주에서 시작됐다는 내용입니다.그렇다면,팩트체크 사실은, 오늘은 정보의 '확산 과정'을 자세히 살펴보겠습니다.먼저, "돌솥비빔밥이 일본 오사카에서 탄생했다"고 소개하고 있다는 만화 원본을 직접 찾아보기로 했습니다. 구글 이미지 검색과 AI 등 다양한 툴로 검증한 결과,됐습니다.SBS 사실은팀은 이 만화를 온라인을 통해 직접 구입해 관련 내용이 있는지 살폈습니다. 실제로 "돌솥비빔밥이 오사카에서 탄생했다"고 설명하는 부분을 찾을 수 있었습니다.입니다.일단, 돌솥비빔밥 원조가 일본이라고 주장한다는 일본 만화의 내용은 사실이었습니다.그런데 이 만화,이었습니다.일본 네티즌들이 이 만화 내용에 동조하는 글을 많이 올리고 있다는 캡쳐 사진도 많았는데, 정말 이런 글이 있었는지, 또 언제 올라온 것인지 살폈습니다.그런데됐습니다.즉, 20년 전의 만화 내용과 수년 전의 네티즌의 글을 가져온 뒤, "일본이 '돌솥 공정'을 하고 있다"는 식으로 주장하고 있었습니다.관련 논란이 언제 생겼는지 보니까,할 수 있었습니다. 5년 전, 국내 한 커뮤니티에서도 똑같은 만화와 지금과 같은 일본인 반응을 가져온 뒤, "일본이 돌솥비빔밥의 원조라고 주장하고 있다"고 운을 띄우고, 공분을 자아내는 식이었습니다. 작년에도 역시 비슷한 글이 있었습니다. 올해 올라온 내용과 아예 똑같았습니다.사실은팀이 일본의 SNS, 커뮤니티, 언론기사 등을 자세히 살펴보니까, 돌솥비빔밥 원조가 일본이라는 주장은 반한 감정이 컸던 2010년대 초중반, 일부 우익 정치인들이 주장한 적이 있긴 했습니다. 가령,이 역시 최근 글은 아니었고, 2015년 11월에 작성됐습니다. 이 주장은 당시 일본 내에서도 크게 주목 받지는 못했습니다.결국, 오래된 만화의 한 장면, 그리고 과거의 SNS 반응을 반복적으로 소환시킨 뒤, 이를 현재 상황에 재배치하고, 그때마다 분노를 만들어내는 구조인 셈입니다.입니다.물론 잘못된 주장을 반박하는 건 중요합니다. 풀어야 할 숙제가 많은 한일 간 역사 문제는 더더욱 그렇습니다. 여전히 일본에서는 위안부 문제를 부정하고, 독도를 자신의 영토라고 주장하는 사람들이 있습니다.팩트에 기반한 비판만이 설득력을 갖고, 우리의 정당한 목소리를 더욱 힘 있게 만들 수 있을 테니까요."돌솥비빔밥 원조가 일본"이라는 주장이 일본 내에서 퍼지고 있다는 주장, SBS 팩트체크 사실은팀은 '대체로 사실 아님'으로 판정하겠습니다.