[사실은] 일본이 '돌솥비빔밥' 원조?…확산 과정 추적해 보니

글에는 여러 캡처 사진들이 첨부됐습니다. "돌솥비빔밥이 일본 오사카에서 탄생했다"는 내용의 일본 만화, 그리고 이 만화에 동조하는 일본의 SNS 유저들의 글이었습니다.
K-푸드를 대표하는 비빔밥, 그 가운데 뜨거운 '돌솥'에 담아 먹는 우리 식문화를 일본이 원조라고 주장한다니, 당연히 공분을 살만 합니다.
우리 네티즌들, 가만히 있지 않았습니다. 중국의 역사 왜곡 시도인 '동북공정'에 빗대, 일본이 '돌솥공정'에 나섰다는 말까지 만들었습니다. 일본을 비판하는 유튜브 쇼츠 콘텐츠도 많이 나왔습니다.
돌솥비빔밥 원조가 한국이라는 점은 의심이 여지가 없습니다. 한국공예·디자인문화진흥원이 운영하는 전통문화포털(www.kculture.or.kr)에는 돌솥비빔밥의 유례가 이렇게 일목요연하게 정리돼 있습니다. 1960년대 전주에서 시작됐다는 내용입니다.
그렇다면, 돌솥비빔밥의 원조가 일본이라는 주장이, 일본에서 빠르게 확산되고 있을까요.
팩트체크 사실은, 오늘은 정보의 '확산 과정'을 자세히 살펴보겠습니다.
먼저, "돌솥비빔밥이 일본 오사카에서 탄생했다"고 소개하고 있다는 만화 원본을 직접 찾아보기로 했습니다. 구글 이미지 검색과 AI 등 다양한 툴로 검증한 결과, 해당 만화의 원제목은 『더 야키니쿠 피플 불고기』(The 焼肉PEOPLE プルコギ)로 확인됐습니다.
SBS 사실은팀은 이 만화를 온라인을 통해 직접 구입해 관련 내용이 있는지 살폈습니다. 실제로 "돌솥비빔밥이 오사카에서 탄생했다"고 설명하는 부분을 찾을 수 있었습니다.
왼쪽이 SNS에 돌아다니는 번역본이고, 오른쪽이 만화 원본입니다.
일단, 돌솥비빔밥 원조가 일본이라고 주장한다는 일본 만화의 내용은 사실이었습니다.
그런데 이 만화, 20년 전인 2007년에 출간됐습니다. 20년 전에 작성된 내용이었습니다.
일본 네티즌들이 이 만화 내용에 동조하는 글을 많이 올리고 있다는 캡쳐 사진도 많았는데, 정말 이런 글이 있었는지, 또 언제 올라온 것인지 살폈습니다.
그런데 상당수 글이 지워졌거나, SNS 계정을 폐쇄한 경우가 많았고, 그나마 남아 있는 것 가운데 가장 최근 사례는 2년 전 작성된 걸로 확인됐습니다.
즉, 20년 전의 만화 내용과 수년 전의 네티즌의 글을 가져온 뒤, "일본이 '돌솥 공정'을 하고 있다"는 식으로 주장하고 있었습니다. 이번 '돌솥 공정' 논란과 관련된, '최근의 새로운 논거'는 찾을 수 없었습니다.
관련 논란이 언제 생겼는지 보니까, 거의 매년 이런 패턴이 반복되고 있다는 점을 확인할 수 있었습니다. 5년 전, 국내 한 커뮤니티에서도 똑같은 만화와 지금과 같은 일본인 반응을 가져온 뒤, "일본이 돌솥비빔밥의 원조라고 주장하고 있다"고 운을 띄우고, 공분을 자아내는 식이었습니다. 작년에도 역시 비슷한 글이 있었습니다. 올해 올라온 내용과 아예 똑같았습니다.
사실은팀이 일본의 SNS, 커뮤니티, 언론기사 등을 자세히 살펴보니까, 돌솥비빔밥 원조가 일본이라는 주장은 반한 감정이 컸던 2010년대 초중반, 일부 우익 정치인들이 주장한 적이 있긴 했습니다. 가령, 우익 정치인으로 잘 알려진 일본 보수당의 아리모토 카오리 현 사무총장은 "돌솥비빔밥은 유명한 재일 고깃집 여주인이 시작했다(石焼ピビンパは、有名な在日の焼肉店女主人が始められたと聞きました。)"라는 글을 올리기도 했습니다. 이 역시 최근 글은 아니었고, 2015년 11월에 작성됐습니다. 이 주장은 당시 일본 내에서도 크게 주목 받지는 못했습니다.
결국, 오래된 만화의 한 장면, 그리고 과거의 SNS 반응을 반복적으로 소환시킨 뒤, 이를 현재 상황에 재배치하고, 그때마다 분노를 만들어내는 구조인 셈입니다. 온라인에서 퍼진 '돌솥비빔밥 원조 논란'은 단순한 음식 원조 논쟁이 아니라, 오래된 정보가 현재의 분노를 자극하는 콘텐츠로 어떻게 되살아나는지, 허위 혹은 과장 정보 재생산 메커니즘의 전형적 사례입니다.
물론 잘못된 주장을 반박하는 건 중요합니다. 풀어야 할 숙제가 많은 한일 간 역사 문제는 더더욱 그렇습니다. 여전히 일본에서는 위안부 문제를 부정하고, 독도를 자신의 영토라고 주장하는 사람들이 있습니다. 이런 역사 왜곡에는 단호히 대처해야 합니다. 하지만, 검증되지 않은 정보에 기대 분노를 키우는 것은 오히려 우리의 정당한 비판마저 약하게 만들 수 있습니다. 팩트에 기반한 비판만이 설득력을 갖고, 우리의 정당한 목소리를 더욱 힘 있게 만들 수 있을 테니까요.
"돌솥비빔밥 원조가 일본"이라는 주장이 일본 내에서 퍼지고 있다는 주장, SBS 팩트체크 사실은팀은 '대체로 사실 아님'으로 판정하겠습니다.
<참고자료>
· 보배드림 게시글 : https://m.bobaedream.co.kr/board/bbs_view/best/1006292
· 유튜브 쇼츠 : https://youtube.com/shorts/qs9iX7qRRew?si=gLCuSS1wAp0fecma
· 유튜브 쇼츠 : https://www.youtube.com/shorts/SE1pecSpdr4
· 전통문화포털 : https://www.kculture.or.kr/brd/board/640/L/menu/735?brdType=R&bbIdx=12069
· 만화 원작 『더 야키니쿠 피플 불고기』 원본 (구입 후 사용) : https://www.cmoa.jp/title/134796/
· 일본 X 유저글 : https://x.com/pi15760651/status/1823576017191182490?s=20
· 아리모토 카오리 일본 보수당 X : https://x.com/arimoto_kaori/status/661420972482818050?s=20
· 2025년 디씨인사이드 게시글 https://gall.dcinside.com/board/view/?id=dcbest&no=346376
· 2021년 이토랜드 게시글 : https://etoland.co.kr/b/etohumor04/article/2024088
(작가 : 김효진, 인턴 : 박근호)
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