"트럼프, 이라크 중재 거쳐 휴전 제안…이란이 거부"

▲ 트럼프 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령이 이라크의 중재를 통해 이란에 휴전을 제안했지만 이란이 이를 거부했다고 미 일간 뉴욕타임스가 현지시간 23일 보도했습니다.익명을 요구한 이란, 이라크 당국자들에 따르면 이란은 이날 테헤란을 방문한 알리 알자이디 이라크 총리를 통해 트럼프 대통령의 휴전 제안을 전달받았지만 거절했습니다.미국이 내놓은 휴전안이 구체적으로 어떤 내용인지는 알려지지 않았습니다.다만 이란 정부는 호르무즈 해협 통제권을 둘러싼 의문이 해소되지 않은 상황에서는 잠정 합의에 관심이 없다는 입장이라고 이란 당국자들이 전했습니다.이런 상황은 미국이나 이란 당국에서는 공식적으로 언급하지 않고 있습니다.다만 이란 현지 매체는 알자이디 총리를 포함한 이라크 고위급의 테헤란 방문에 관해 회담 일정 위주로 보도하고 있습니다.이들 매체는 알자이디 총리가 대표단을 이끌고 테헤란을 방문했으며, 마수드 페제시키안 이란 대통령, 모하마드 갈리바프 의장, 아바스 아라그치 외무 장관을 만났다고 보도했습니다.이 자리에서 알자이디 총리는 앞서 워싱턴DC 방문에 따른 "견해와 소감"을 공유했다고 아라그치 장관은 이란 국영 TV에 밝혔습니다.그러면서 이미 이란과 미국 사이에는 충분한 중재자들이 있는 상황이라고 아라그치 장관은 선을 그었습니다.그는 "문제는 메시지 전달이 아니다"라면서 "문제는 비논리적이고 탐욕스러우며 통제적인 미국의 시각"이라며 강경한 입장을 고수했습니다.앞서 알자이디 이라크 총리는 지난 14일 백악관을 방문해 트럼프 대통령과 회담했습니다.당시 트럼프 대통령이 이라크 중재로 휴전안을 전달했는지 여부는 구체적으로는 알려지지 않았습니다.다만 이후 로이터 통신은 익명의 이란 고위 당국자를 인용해 중재국들이 이란에 미국과의 열흘 휴전안을 전달했다고 20일 보도했습니다.이런 동향은 트럼프 대통령이 13일째 이란을 공습하며 전면전 가능성까지 거론되는 상황에서 수면 위로 드러났습니다.이런 상황과 맞물려 이란에 대한 트럼프 대통령의 인내심이 바닥났으며, 외교적 해결에 회의적이라는 당국자 전언이 흘러나오고 있습니다.특히 오는 11월 중간 선거를 앞두고 트럼프 참모진 사이에서는 물가 상승, 지지율 하락, 미군 전사자 속출 등이 공화당 표심을 깎아 먹는 것으로 우려하고 있다고 월스트리트저널은 전했습니다.