"매달 15만 원 드려요"…391억 원 풀자 곳곳 '북적'

▲식당 (위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.)

전북 장수군과 순창군, 진안군, 무주군에서 시행 중인 농어촌 기본소득 시범사업이 인구 유입과 경제 선순환을 만들어내고 있습니다.전북특별자치도에 따르면 시범사업 선정 이전과 비교해 지난달 말 장수군 인구는 1천399명, 순창군은 2천175명 늘었습니다.진안군과 무주군도 각각 398명, 230명 유입됐습니다.매월 지역화폐로 15만 원을 지급하는 이 사업이 귀농과 귀촌인 정착의 유인책이 되고 있다고 전북도는 분석했습니다.지역화폐 지급금은 지난달 말 기준 391억 원으로 4만 3천642명분이며 이 중 73%인 약 288억 원이 지역 내에서 쓰인 것으로 파악됐습니다.업종별로는 음식점이 69억 원인 24%로 가장 많았고 마트와 식료품 39억 원인 14%, 주유소 27억 원인 9% 등이었습니다.상권 증가도 두드러집니다.기본소득 사용 가맹점은 당초 4천97개보다 469개 늘었으며 이 중 67개는 새로 문을 연 점포입니다.읍 지역에 41개가 생겼으며 상권 형성이 상대적으로 어려웠던 면 지역에도 26개가 들어섰습니다.지역 반응도 긍정적입니다.지난달 주민과 가맹점주 1천283명을 대상으로 전북도가 실시한 2026년 2분기 농어촌 기본소득 시범사업 설문조사 결과, 기본소득이 사회서비스 향상과 지역 거주에 도움이 됐다는 응답이 70%에 달했습니다.민선식 전북도 농생명축산산업국장은 "농어촌 기본소득은 인구 유입과 상권 회복으로 이어지는 지역경제 선순환 생태계를 만들어내고 있다"고 밝혔고, "정책을 고도화해 최고의 농촌 살리기 모델로 완성하겠다"고 덧붙였습니다.