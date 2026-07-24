뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"매달 15만 원 드려요"…391억 원 풀자 곳곳 '북적'

작성 2026.07.24 16:27 수정 2026.07.24 16:37 조회수
식당
▲식당 (위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.)

전북 장수군과 순창군, 진안군, 무주군에서 시행 중인 농어촌 기본소득 시범사업이 인구 유입과 경제 선순환을 만들어내고 있습니다.

전북특별자치도에 따르면 시범사업 선정 이전과 비교해 지난달 말 장수군 인구는 1천399명, 순창군은 2천175명 늘었습니다.

진안군과 무주군도 각각 398명, 230명 유입됐습니다.

매월 지역화폐로 15만 원을 지급하는 이 사업이 귀농과 귀촌인 정착의 유인책이 되고 있다고 전북도는 분석했습니다.

지역화폐 지급금은 지난달 말 기준 391억 원으로 4만 3천642명분이며 이 중 73%인 약 288억 원이 지역 내에서 쓰인 것으로 파악됐습니다.

업종별로는 음식점이 69억 원인 24%로 가장 많았고 마트와 식료품 39억 원인 14%, 주유소 27억 원인 9% 등이었습니다.

상권 증가도 두드러집니다.

기본소득 사용 가맹점은 당초 4천97개보다 469개 늘었으며 이 중 67개는 새로 문을 연 점포입니다.

읍 지역에 41개가 생겼으며 상권 형성이 상대적으로 어려웠던 면 지역에도 26개가 들어섰습니다.

지역 반응도 긍정적입니다.

지난달 주민과 가맹점주 1천283명을 대상으로 전북도가 실시한 2026년 2분기 농어촌 기본소득 시범사업 설문조사 결과, 기본소득이 사회서비스 향상과 지역 거주에 도움이 됐다는 응답이 70%에 달했습니다.

민선식 전북도 농생명축산산업국장은 "농어촌 기본소득은 인구 유입과 상권 회복으로 이어지는 지역경제 선순환 생태계를 만들어내고 있다"고 밝혔고, "정책을 고도화해 최고의 농촌 살리기 모델로 완성하겠다"고 덧붙였습니다.
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 기자들의 생생한 특종이야기를 들려드립니다, 애프터 8 뉴스
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지