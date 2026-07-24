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[비디오머그] 엡스타인 문건 2천 번 등장 '마담뚜' 돌연사

조기호 기자
작성 2026.07.24 16:27 조회수
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'희대의 영혼 살인마' 제프리 엡스타인 잘 아실 겁니다.

미국령 버진 아일랜드의 섬 하나를 사놓고 그곳에서 성착취, 성폭행 등을 일삼은 미국인.

미국 전현직 대통령, 빌 게이츠 등 내로라하는 유명 인사들이 연루됐다는 의혹이 여전히 지속되고 있습니다.

물론 당사자들은 부인하거나 침묵하지만요.

그런데 엡스타인이 유럽에서도 미성년들을 유인했고, 그 통로가 프랑스의 모델 업계 관계자였음이 여러 피해자들을 통해 드러나고 있습니다.

하지만, 용의자 중에 한 명이었던 다니엘 시아드라는 모델 스카우터가 최근 파리의 자기 집에서 돌연사했습니다.

검찰은 부검 등을 통해 사인을 따져 보고 있지만, 지난 2월에 정식 수사에 착수해놓고 아직까지 한 번도 소환 조사를 하지 않은 것으로 드러나 공분을 사고 있습니다.

비디오머그가 관련 내용 자세히 취재했습니다.

보시고 여러분들의 생각을 댓글로 남겨주세요.

(취재·구성 조기호, 편집 : 이기은, 디자인 : 조승현, 도움 : 김채현, 제작 : 지식콘텐츠IP팀)
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