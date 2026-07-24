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[속보] 또 '블랙데이'…코스피 5.7%·코스닥 5.3% 급락 마감

작성 2026.07.24 15:36 수정 2026.07.24 16:00 조회수
[속보] 또 '블랙데이'…코스피 5.7%·코스닥 5.3% 급락 마감
▲ 24일 서울 하나은행 본점에서 직원들이 증시와 환율을 모니터하고 있다. 이날 코스피는 전장 대비 406.27포인트(5.72%) 내린 6,690.62에 거래를 마쳤다. 코스닥지수도 전장보다 42.06포인트(5.32%) 내린 748.22에 장을 마쳤다.

코스피가 24일 5% 넘게 급락하며 7,000선 아래로 밀려났습니다.

오늘 코스피는 전장 대비 406.27포인트(5.72%) 내린 6,690.62에 거래를 마쳤습니다.

지난 20일 이후 4거래일 만의 하락 마감입니다.

어제 코스피는 4% 급등해 종가 기준 5거래일 만에 7,000선을 회복했으나 하루 만에 다시 7천피를 내줬습니다.

지수는 전 거래일 대비 96.11포인트(1.35%) 내린 7,000.78로 출발한 뒤 낙폭을 키웠습니다.

한때 6,650.41까지 밀리기도 했습니다.

코스닥지수도 전장보다 42.06포인트(5.32%) 내린 748.22에 장을 마감했습니다.

급락장에 오늘 유가증권시장과 코스닥시장에서 잇따라 매도 사이드카가 발동됐습니다.

(사진=연합뉴스)
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