"최태원, 노소영에 9천440억 원 재산 분할"

<앵커>



최태원 SK그룹 회장과 노소영 아트센터 나비 관장 간의 9년을 끌어온 이혼 법정 다툼이 마침표를 찍었습니다. 이혼에 따른 재산분할로 최 회장이 노관장에게 9천440억 원을 지급하라는 파기환송심 판결이 나왔습니다.



정혜진 기자입니다.



<기자>



서울고법 가사1부는 오늘(24일), 최태원 SK그룹 회장이 노소영 아트센터 나비 관장에게 재산분할로 9천440억 원을 지급하라고 판결했습니다.



지난해 10월 대법원이 2심 판결을 파기한 지 9개월 만이자, 2017년 이혼 소송이 시작된 지 9년 만입니다.



우선 재판부는, "SK그룹으로 흘러 들어간 노태우 전 대통령의 비자금 300억 원은 불법 자금이라, 노 관장의 기여분으로 볼 수 없다"는 대법원의 파기환송 취지에 따라 이번 재산분할에서 비자금 부분을 제외했습니다.



하지만 최 회장의 SK주식은 상속에 의한 특유재산이 아닌 부부 공동 형성 재산으로 보고, 분할 대상에 포함했습니다.



재산분할 비율은 노 관장 3분의 1, 최 회장 3분의 2로 정해졌습니다.



재판부는 노 관장 몫 중 부족한 부분은 최 회장이 현금으로 지급하도록 했습니다.



한편, 최근 반도체 호황에 따른 SK 주식 가치 상승분과 관련해, 재판부는 분할 대상 주식 산정 기준 시점은 이혼소송의 사실심 변론 종결일인 2024년 4월 16일로 정했습니다.



당시 SK 주가는 16만 원대로, 현재는 큰 폭으로 상승한 상태입니다.



지난 1988년 결혼한 두 사람은, 2015년 최 회장이 언론을 통해 혼외자의 존재를 공개한 뒤 이혼 소송을 진행해 왔습니다.



1심 재판부는 최 회장이 노 관장에게 위자료 1억 원과 재산분할로 665억 원을 주라고 판결했습니다.



그런데 2심 재판부는 혼인 기간 부정을 저지른 최 회장을 질타하며, 위자료 20억 원에 재산분할 1조 3천808억 원을 지급하라고 판결했습니다.



지난해 대법원은 재산분할 부분을 파기하면서도, 두 사람의 이혼과 위자료 20억 원은 확정했습니다.



(영상취재 : 양현철, 영상편집 : 이상민)