[주영진 뉴스브리핑]
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■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 장윤미 더불어민주당 대변인, 김근식 전 국민의힘 비전전략실장, 양만희 SBS 논설위원
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● 유시민 또 직격
장윤미 / 더불어민주당 대변인
"유시민 발언, 독자적·개인적 평가‥대통령에 큰 무게감 갖긴 어려워"
김근식 / 전 국민의힘 비전전략실장
"유시민 발언, 민주당 전통 지지층엔 일리 있게 들릴 것"
양만희 / SBS 논설위원
"민주, 분열 간극 돌이킬 수 없는 수준으로 벌어질 수도"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[여담야담] 유시민 "이 대통령, 계파 수장처럼 행동"…장윤미 "유시민, 파급력 제한적"
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