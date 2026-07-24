[주영진 뉴스브리핑]
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■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 장윤미 더불어민주당 대변인, 김근식 전 국민의힘 비전전략실장, 양만희 SBS 논설위원
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● 목소리 커진 장동혁~●'투표율 조작' 정황
장윤미 / 더불어민주당 대변인
"민주, '선관위 특검' 입장 다르지 않아‥수사대상 다 포함할 것"
김근식 / 전 국민의힘 비전전략실장
"전산입력 '조작' 정황‥부정선거론 활성화 될 빌미 제공"
양만희 / SBS 논설위원
"'투표율 조작' 정황, 부정선거로 보긴 일러‥장동혁, 정치적 구호하는 것"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[여담야담] 선관위, 실수·오류 넘어 '조작'까지…기세 오른 장동혁
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