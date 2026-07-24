[주영진 뉴스브리핑]
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■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 장윤미 더불어민주당 대변인, 김근식 전 국민의힘 비전전략실장, 양만희 SBS 논설위원
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● '멱살잡이' 일파만파
장윤미 / 더불어민주당 대변인
"원내지도부 상임위 구성 따르는 게 선당후사의 자세"
김근식 / 전 국민의힘 비전전략실장
"권영진, '멱살잡이' 후회‥정점식 직접 만나 사과할 듯"
"정점식까지 내부 분열 휘말리면 당 리더십 타격"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[여담야담] 권영진 '멱살잡이' 일파만파…김근식이 밝힌 자초지종은
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