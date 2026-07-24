"나는 신" 의붓딸·신도 세뇌해 성추행…징역 9년에 항소

▲ 성추행 (자료사진)

의붓딸과 여신도를 세뇌해 성범죄를 저지른 혐의로 1심에서 징역 9년을 선고받은 유사 종교단체 교주가 판결에 불복해 항소했습니다.오늘(24일) 법조계에 따르면 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반(친족관계에 의한 강제추행) 및 준유사강간, 무고 혐의로 구속기소 된 A(68) 씨는 지난 22일 변호인을 통해 법원에 항소장을 냈습니다.A 씨는 고령과 건강 상태 등을 이유로 1심의 형이 너무 무겁다며 항소한 것으로 알려졌습니다.검찰 역시 1심에서 구형한 대로 피고인에게 징역 15년을 내려달라며 항소장을 제출했습니다.A 씨는 2023년 7월부터 2024년 3월 사이 여성 신도인 B(54) 씨의 신체 일부를 만지는 등 추행하고 유사 강간한 혐의로 기소됐습니다.그는 또 2024년 1월부터 4월 사이 의붓딸인 C(31) 씨를 상습적으로 추행하고, 그해 12월 딸이 나를 성범죄로 허위 신고했다고 무고한 혐의도 받습니다.A 씨는 "나는 신이다"라며 종교적 믿음을 강요해 신도가 자기 지시를 거부하지 못하도록 세뇌한 이후 반복해서 성범죄를 저지른 것으로 드러났습니다.그는 재판 도중 심근경색을 호소하며 병원에 입원해 선고 기일이 한 차례 미뤄지기도 했습니다.1심 재판부는 지난 16일 A 씨에게 징역 9년을 내리면서 피고인은 구원과 깨달음을 바란 신도를 정신적으로 지배하며 성적 접촉을 일삼았고, 피고인이 초범이고 몸이 불편하지만 개전의 정이 없는 점 등을 고려해 형을 정했다고 판시했습니다.(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)