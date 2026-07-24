최기환, 배용준이 배우 제안 했었다…"SBS 합격 후 인생 최대 갈림길"

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원조 미남 아나운서 출신 방송인 최기환(50)이 SBS 아나운서 합격 당시 배우 배용준으로부터 배우 제안을 받았던 일화를 공개했다.최기환은 최근 유튜브 채널 'B급 스튜디오'의 콘텐츠 'B급 청문회 RE:BOOT'에 SBS 출신 아나운서 김일중, 김환, 조정식과 함께 출연해 방송계 입문 비하인드를 털어놨다.이날 MC 남호연은 "원래 아나운서가 꿈이 아니었고 대학생 때 배우 캐스팅도 당했다더라. 곽부성, 장동건 닮았다는 이야기를 많이 들었다고 하더라."라고 말했다.최기환은 "배용준 씨가 '욘사마'로 한류 스타가 되기 전이었다. 당시 함께 스타크래프트를 하고 있었는데 우연히 그 때 SBS 아나운서 합격 전화를 받았다"고 운을 뗐다.이어 "배용준 씨가 '무슨 전화예요?'라고 물어 'SBS에 합격했다'고 했더니 '그거 하지 말고 우리 회사 안 할래요?'라고 제안했다"고 밝혀 모두를 놀라게 했다. 그는 "당시는 배용준 씨가 직접 회사를 운영하기 전이었다. 배우로 키워보고 싶었던 것 같다"며 "순간 정말 고민했다. 제 인생에서 가장 큰 갈림길 중 하나였다"고 회상했다.조정식이 "배용준 씨와 어떻게 친해졌느냐"고 묻자 최기환은 뜻밖의 인연도 공개했다.그는 "게임을 함께 한 곳이 PC방이 아니라 미용실이었다. 원장실에 컴퓨터 두 대가 있었는데 나도 원장님과 친했고 배용준 씨도 단골이었다. 원장실에서 함께 스타크래프트를 즐겼다. 배용준 씨와 같은 편이었는데 계속 '12시를 공격하라'고 해서 같이 공격 중이었다. 게임을 하다 전화를 받으러 가니 마음이 상할 수도 있었는데, 합격 소식을 듣고 배우를 해보지 않겠느냐고 권해준 것"이라고 설명했다.이에 김일중은 "그러면 '우리 쪽으로 오라'는 게 회사가 아니라 게임에서 12시로 오라는 얘기였냐"고 농담해 현장을 웃음바다로 만들었다.최기환은 2003년 SBS 공채 11기 아나운서로 입사해 '생방송 투데이', '좋은 아침', '접속! 무비월드' 등 다양한 프로그램을 진행하며 훈훈한 외모로 '한류 미남 아나운서'라는 별명을 얻었다. 2021년 SBS를 퇴사한 뒤 프리랜서로 전향했으며 현재 라인엔터테인먼트 소속으로 활동하는 한편, 봄온아나운서아카데미 대표도 맡고 있다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)