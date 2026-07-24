일본 연기금 '자금 회귀' 신호…엔화·미 국채 영향 주목

▲ 달러와 엔화

세계 최대 연기금인 일본 공적연금(GPIF)이 국내 자산 비중을 늘리기 시작했다는 신호가 나오면서, 글로벌 자금 흐름에 미칠 파장에 관심이 쏠리고 있습니다.운용 자산이 300조 엔, 우리 돈 약 2천770조 원에 달하는 일본 공적연금은 지난 21일 일본 사모펀드 운용사인 어드밴티지 파트너스의 10년 만기 펀드에 200억 엔, 우리 돈 약 1천812억 원을 투자했다고 블룸버그 통신이 보도했습니다.대체투자를 통해 일본 내 자산 투자를 늘린 첫 사례로, 그동안 가능성만 제기되던 '자금 회귀'가 실제로 시작된 것 아니냐는 관측에 힘이 실리고 있습니다.미 경제매체 마켓워치는 현지시간 23일 이번 움직임의 배경으로 일본 공적연금의 자산 포트폴리오 변화를 꼽았습니다.일본 공적연금은 아베노믹스가 추진되던 2010년대 초 대대적인 자산 재조정을 단행했습니다.당시 국내 채권 보유액은 7천700억 달러에서 5천150억 달러로 33% 줄었고, 반대로 해외 채권은 1천280억 달러에서 4천700억 달러로 267% 늘었습니다.현재 일본 공적연금의 해외 자산은 9천300억 달러, 우리 돈 약 1천370조 원으로, 전체 자산의 절반가량을 차지합니다.이 때문에 자산을 일부만 일본으로 돌려도 엔화 가치와 일본 국채 시장에 상당한 영향을 줄 수 있다는 분석입니다.마켓워치의 마이클 크레이머 칼럼니스트는 일본 국채 금리가 오르고, 엔화 가치가 1986년 이후 최저 수준까지 떨어진 지금이 일본 정부로서는 자금 회귀를 유도하기에 가장 적절한 시점이라고 진단했습니다.실제로 지난 2월 기준 미·일 2년물 국채 금리차는 2022년 초 이후 가장 좁혀지면서 일본 채권의 투자 매력이 높아진 상태입니다.달러-엔 환율도 163엔을 넘어서며 1986년 이후 최고 수준까지 올라, 기술적으로는 다음 저항선이 176엔 안팎으로 거론됩니다.만약 일본 공적연금이 해외 자산을 팔고 엔화를 사들인다면 엔화 강세와 일본 국채 매수세 확대를 동시에 기대할 수 있습니다.반면 미국 국채 금리에는 상승 압력을, 달러에는 약세 요인으로 작용할 수 있습니다.여기에 엔화를 빌려 달러 자산에 투자하는 '엔 캐리트레이드'까지 청산될 경우 글로벌 위험자산 전반에 하방 압력이 커질 수 있다는 분석도 나옵니다.다만 시장은 아직 이런 가능성을 크게 반영하지 않고 있습니다.5년물 달러-엔 크로스커런시 베이시스는 최근 마이너스 30bp 안팎으로, 관련 통계가 집계된 2021년 이후 가장 좁은 수준을 유지하고 있습니다.통상 엔화 강세 기대가 커지면 일본 투자자들은 달러 자산에 대한 환헤지를 늘리게 되고, 이 과정에서 크로스커런시 베이시스의 마이너스 폭도 확대됩니다.이는 달러 조달 비용이 높아지고 시중 유동성이 줄어든다는 신호로 해석됩니다.마켓워치는 실제로 이 베이시스와 S&P500 지수가 여러 차례 같은 방향으로 움직였다고 설명했습니다.일본 공적연금 리밸런싱 논의는 지난 10일 가타야마 사쓰키 재무상이 연기금의 국내 투자 확대를 유도하겠다고 밝히면서 본격화됐습니다.일본 정부는 지난 13일 기본 자산배분 비율 자체를 바꿀 계획은 없다고 선을 그었지만, 가타야마 재무상은 다음 날 GPIF 포트폴리오 재검토 가능성을 다시 언급했습니다.소시에테 제네랄은 GPIF가 리밸런싱에 나설 경우 최대 760억 달러, 우리 돈 약 112조 원 규모의 일본 국채 매수가 가능할 것으로 추산했습니다.여기에 다카이치 사나에 총리까지 지난 17일 연기금의 국내 투자 확대를 추진하겠다고 밝히면서, 시장에서는 일본 공적연금의 자산 재배분이 사실상 현실화하는 분위기가 형성되고 있습니다.(사진=연합뉴스)