2경기 연속골 손흥민, MLS 라운드 베스트11에 선정…시즌 두 번째

▲ 손흥민

2026 북중미 월드컵 조기 탈락의 아쉬움을 씻어내고 미국 메이저리그사커(MLS)에서 2경기 연속 골을 터트린 LA FC의 손흥민이 리그 주간 베스트11에 이름을 올렸습니다.손흥민은 MLS 사무국이 2026시즌 리그 16·17라운드를 묶어 발표한 '팀 오브 더 매치데이'(Team of the Matchday)의 한자리를 꿰찼습니다.3-4-3 대형에서 루이스 수아레스(인터 마이애미), 케빈 켈시(포틀랜드 팀버스)와 함께 손흥민이 공격진에 포함됐습니다.MLS는 손흥민을 선정한 데 대해 "한국 대표로 월드컵에 참가하고 돌아온 뒤 폼을 완벽하게 되찾았다"면서 "맞수 로스앤젤레스(LA) 갤럭시전(3대 0 승)에서 올 시즌 리그 첫 골을 기록했고, 레알 솔트레이크전(3대 1 승)에서는 1골을 넣고 도움을 추가해 리그 도움 선두(10개)를 지켰다. 마크 도스 산토스 감독이 이끄는 LAFC는 3연승을 거뒀다"고 설명했습니다.올 시즌 MLS 개막 후 13경기 동안 도움만 9개를 기록했던 손흥민은 북중미 월드컵에서도 무득점에 그쳤으나 월드컵 이후 첫 경기였던 지난 18일 LA 갤럭시와의 'LA 더비'에서 쐐기 골을 터뜨리며 마침내 올 시즌 리그 1호 골을 신고했습니다.손흥민은 이어 23일 솔트레이크와의 홈 경기에서 1골 1도움을 기록하고 상대 자책골까지 유도해 LAFC의 3득점 모두에 관여하며 3대 1 승리에 앞장섰습니다.MLS가 선정하는 라운드 베스트11 성격의 '팀 오브 더 매치데이'에 올 시즌 손흥민이 포함된 것은 이번이 두 번쨉니다.손흥민은 올랜도 시티와의 6라운드 홈 경기에서 전반에만 무려 네 개의 도움을 기록하며 LAFC의 6대 0 대승을 이끌고는 베스트11에 뽑힌 바 있습니다.LAFC는 오는 26일 오전 11시 30분 홈 구장인 미국 캘리포니아주 LA의 BMO 스타디움에서 스포팅 캔자스시티와 대결합니다.(사진=게티이미지)