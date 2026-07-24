이 대통령, 페루 대통령 취임식에 특사단 파견…단장 민홍철

▲ 이재명 대통령이 23일 서울 여의도 KBS 별관에서 열린 부동산정책 국민 대토론회에서 발언하고 있다.

이재명 대통령은 게이코 후지모리 페루 신임 대통령의 취임식에 특사단을 파견한다고 강유정 청와대 수석대변인이 오늘(24일) 서면브리핑에서 밝혔습니다.한·페루 의원친선협회장인 민주당 민홍철 의원이 특사단장을 맡고, 국민의힘 강민국·민주당 이기헌 의원이 동행합니다.이 대통령이 파견하는 특사단에 국민의힘 소속 의원이 포함된 것은 이례적입니다.국익을 위한 일에 여야를 가리지 않는 협력을 얻어내고자 하는 국민 통합 의지가 반영된 것이란 해석이 나옵니다.특사단은 페루 측에 한국 정부의 국정 철학과 대외정책을 설명하고, 페루 신정부와의 포괄적 전략 동반자 관계 발전에 대한 이 대통령의 메시지를 친서와 함께 전달할 예정입니다.또 특사단은 후지모리 대통령과 페루 외교부 장관이 주최하는 리셉션 등 관련 행사에 참석해 남미 최대 방산 협력 파트너인 페루와의 국방·안보 분야 협력을 심화하고자 하는 정부의 의지도 전달할 계획입니다.(사진=연합뉴스)