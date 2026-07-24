"1년보다 더 뜨거운 우리의 하루"…투병 경험 청춘들의 로맨스 '내 남은 연애', 포스터 공개

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SBS의 새로운 연애 리얼리티 '내 남은 연애'가 영화 같은 분위기의 포스터 2종을 전격 공개했다.오는 8월 3일 첫 방송되는 SBS 새 예능 '내 남은 연애'는 시한부 선고나 죽음의 문턱까지 갔던 투병 경험을 가진 2030 청춘들이 다시 삶과 사랑을 마주하는 연애 리얼리티 프로그램이다. 삶의 유한함을 절실히 경험한 이들이 모여 써 내려가는 뜨거운 연애 기록을 그린다.24일 공개된 포스터 2종은 청량한 하늘색 톤을 바탕으로 아련하고 감성적인 분위기를 자아낸다. 메인 포스터는 프로그램의 핵심 콘셉트인 '시간'을 시각화한 거대한 시계 오브제를 전면에 배치했다. 시계 프레임 속 출연진들의 모습을 통해 시간의 유한함 속 피어나는 로맨스의 특별함을 직관적으로 전달한다.함께 공개된 서브 포스터는 데이트를 즐기는 출연진의 뒷모습을 시네마틱하게 담아냈다. 포스터 속 '1년보다 더 뜨거운 우리의 하루'라는 메인 카피와 'Love against time'이라는 문구가 어우러져 남다른 의미로 시간을 살아가는 이들의 찬란한 사랑 이야기에 대한 기대감을 높인다.'내 남은 연애'는 '신들린 연애'를 통해 독창적인 기획력과 인간의 본질적인 감정과 관계에 대한 감각적인 연출력을 입증한 이은솔 PD가 연출을 맡았다. 여기에 배우 이세영, 가수 정용화, 세븐틴 도겸, 최예나가 MC로 합류해 출연진의 이야기에 깊은 공감과 시너지를 더할 예정이다.'내 남은 연애'는 오는 8월 3일 월요일 밤 10시에 첫 방송된다.강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)