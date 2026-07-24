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[12뉴스] 오늘의 주요뉴스

고희경 기자
작성 2026.07.24 12:16 조회수
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1. 트럼프 미 행정부가 무역법 301조를 근거로 10에서 12.5%의 '강제노동 관세'를 60개국에 부과했습니다. 글로벌 관세 만료 직전, 새로운 관세를 내놓은 것으로 한국은 12.5%의 관세를 맞았습니다.

2. 미국과 이란의 군사적 충돌이 13일째 이어지고 있는 가운데 트럼프 대통령이 이란에 대한 대규모 공격을 준비하고 있다고 밝혔습니다. 홍해 봉쇄 위험까지 더해지며 브렌트유는 두 달 만에 다시 배럴당 100달러를 돌파했습니다.

3. 국민의힘 권영진 의원이 원내지도부를 찾아가 상임위 배치 결과에 항의하는 과정에서 고성에 멱살잡이까지 있었던 것으로 전해졌습니다. 당 지도부는 공개 사과를 요구했고 권 의원은 SNS로 사과했습니다.

4. 최태원 SK그룹 회장과 노소영 아트센터 나비 관장의 '재산분할' 파기환송심 선고가 오늘(24일) 나옵니다. 최 회장이 이혼 조정을 신청하며 양측이 법적 다툼을 벌인 지 9년 만입니다.
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