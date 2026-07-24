'뉴진스 소속사' 어도어, 보이그룹 만든다…국내 오디션 개최

이미지 확대하기

어도어가 처음으로 국내 단독 보이그룹 오디션을 개최하며 차세대 남자 아이돌 발굴에 나선다.어도어는 24일 공식 SNS를 통해 'ADOR BOYS AUDITION in KOREA(어도어 보이즈 오디션 인 코리아)' 개최 소식을 알렸다.이번 오디션은 오는 8월 1일 서울을 시작으로 2일 광주, 12일 제주, 14일 대전, 16일 원주, 29일 대구, 30일 부산 등 전국 7개 도시에서 진행된다. 그동안 글로벌 단위로 오디션을 진행해 온 어도어가 국내만을 대상으로 단독 오디션을 여는 것은 이번이 처음이다.지원 대상은 2007년 이후 출생한 남성으로, 노래와 춤은 물론 랩, 연기 등 지원 분야에 제한 없이 자신의 재능을 자유롭게 선보일 수 있다. 온라인 사전 접수를 완료한 지원자 전원에게는 심사위원과 직접 만나는 대면 오디션 기회가 제공된다.어도어는 "방학 기간을 맞아 학생 여러분의 많은 관심을 부탁드린다"며 "자신의 장점과 장기를 뽐내고 싶은 사람이라면 누구나 부담 없이 오디션의 문을 두드려 달라"고 전했다.한편 어도어는 뉴진스를 제작한 레이블로, 최근 새 경영진 체제 아래 차세대 보이그룹 프로젝트를 본격화하며 신인 발굴에 나서고 있다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)