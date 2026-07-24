구윤철 "올해 3% 성장·1인당 GNI 4만달러 가능성 매우 높아져"

▲ 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 24일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 민생물가 특별관리 관계장관 태스크포스(TF)를 주재하고 있다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 "올해 연간 3% 성장과 1인당 국민소득, GNI 4만달러 달성 가능성이 매우 커졌다"고 자신했습니다.구 부총리는 오늘(24일) 정부서울청사에서 주재한 민생물가 특별관리 관계장관 TF 회의에서 이같이 언급했습니다.구 부총리는 어제(23일) 한국은행이 집계한 2분기 실질 국내총생산, GDP 성장률이 0.6%로 나온 데 대해 "1분기에 이어 성장모멘텀이 강하게 지속되고 있다"며, "3·4·5 비전, 즉 성장률 3%, 수출 4강, 국민소득 5만달러 실현에 총력을 다하겠다"고 밝혔습니다.최근 중동전쟁 긴장이 다시 고조되는 데 대해 "국제유가가 상승하고 변동성이 높아지는 등 물가와 공급망 측면에서 애로가 발생할 수 있어 철저히 대비해 나가겠다"고 밝혔습니다.25일 0시부터 적용될 8차 석유 최고가격은 오늘(23일) 저녁 7시 발표하겠다고 예고했습니다.정부는 또, 이달 말 종료 예정이던 유류세 한시적 인하 조치를 오는 9월 말까지 두 달 더 연장하고, 차량용 요소수·요소의 매점매석 행위도 중동전쟁 불확실성을 고려해 다음 달 말까지 1달 연장하기로 했습니다.다음 달 말까지 이어질 주사기 매점매석금지 고시는 수급 상황 등을 고려해 보관량 기준을 완화하고, 판매량 제한은 해제하기로 했습니다.구 부총리는 "중동전쟁 대응 과정에서 확인된 제도적 보완 과제도 적극 개선해 공급망 대응체계와 물가 안정 조치의 실효성을 높이겠다"고 강조했습니다.이를 위해 정부는 매점매석 등 불공정행위 제재 강화, 압수 물품 선제적 매각 조치 등 시장교란행위 근절 방안을 담은 물가안정법 개정안을 다음 달 발의할 계획입니다.(사진=연합뉴스)