[비디오머그] (머그딥) 로켓 발사체 회수 어디까지?

7월 10일 중국 '창정10B'의 1단 발사체가 해상에서 무사히 회수됐습니다.

7월 11일 일본의 'RV-X' 시험체가 11m 수직 상승한 뒤 다시 수직 하강했습니다.



두 나라 모두 수위는 달라도, '로켓의 발사체 회수와 재활용'을 위한 기술에 성큼 다가간 셈입니다.

물론 아직 여전히 스페이스X를 보유한 미국과는 '초격자' 상태이지만요.



이번 <머그딥>에서는 미국과 중국, 일본의 발사체 회수 현황을 집중 살펴보고

우리의 기술은 어디까지 와 있는지 면밀히 들여다 봤습니다.



(취재·구성 : 조기호, 편집 : 박서연, 디자인 : 정유민, 도움 : 김채현, 제작 : 지식콘텐츠IP팀)