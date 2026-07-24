'응사' 민도희, '미우새' 합류…공백기 속 알바 구직 일상 최초 공개

'응답하라 1994'의 주역 배우 민도희가 길어지는 공백기 속 생계를 위해 아르바이트를 찾아 나서는 솔직한 일상을 최초로 공개한다.



오는 26일 방송되는 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 드라마 '응답하라 1994'에서 거침없는 전라도 사투리 연기로 사랑받았던 민도희의 일상이 펼쳐진다. 스튜디오에는 민도희를 쏙 빼닮은 어머니가 함께 출연해 딸의 모습을 지켜본다.



이날 방송에서 민도희는 복층 오피스텔에서 구인구직 사이트를 검색하며 직접 일자리를 찾는 현실적인 모습으로 MC들을 놀라게 했다. 작품이 끝난 뒤 공백기가 길어지자 생계를 위해 직접 나선 것. 과거 1년 3개월간 카페 아르바이트를 했던 경력에도 불구하고 녹록지 않은 구직 현실이 전해져 안타까움을 더했다.



이어 민도희의 집에는 '응답하라 1994'에서 호흡을 맞춘 배우 김성균(삼천포 역)과 차선우(빙그레 역)가 방문해 훈훈함을 안겼다. 드라마 종영 후에도 꾸준히 인연을 이어오고 있는 이들은 당시 화제를 모았던 키스신 비하인드 등을 방출했다. 특히 또 다른 동료 손호준이 민도희의 근황을 듣고 눈물을 흘렸던 사연이 공개돼 궁금증을 자아낸다.



한편 민도희는 손님들을 위해 고향 전남 여수에서 올라온 갓김치와 돌문어로 직접 '돌문어 삼합' 요리에 도전, 망설임 없는 손질로 눈길을 끌었으나 반전의 비주얼을 선보여 스튜디오를 웃음바다로 만들었다는 후문이다.



배우 민도희의 진솔한 일상과 '응사' 팀의 변함없는 우정은 오는 26일 일요일 밤 9시 방송될 '미운 우리 새끼'에서 공개된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)