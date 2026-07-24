정희용, '상임위 불만' 당내 폭력 사태에 "품격과 질서 무너뜨려"

▲ 국민의힘 정희용 사무총장

국민의힘 정희용 사무총장이 어제(23일) 국회 상임위원회를 배정하는 과정에서 벌어진 폭력 사태에 대해서 "품격과 질서를 무너뜨렸다"며 "당원과 국민께 진심으로 송구하다"고 말했습니다.권영진 의원은 어제 상임위 배정이 발표된 뒤 정점식 원내대표를 찾아가 강하게 문제 제기를 한 것으로 알려졌습니다.권 의원은 이 과정에서 정점식 원내대표 멱살을 잡는 등 물리적 충돌까지 일어난 것으로 전해졌습니다.정 사무총장은 오늘 원내대책회의에서 "어제 상임위 배정에 불만 품으면서 원내대표 멱살 잡았고, 전임 원내대표 멱살 잡는 일이 벌어졌다"며 "항의와 물리적인 일은 구별돼야 한다"고 비난했습니다.이어 "당원들은 훼손된 참정권 찾기 위해 거리에서 현장에서 싸우고 있다"며 "이때 우리 당은 품격과 질서 무너뜨리는 모습 보여 당원과 국민께 진심으로 송구하다"고 말했습니다.그러면서 "이런 일이 다시 반복되지 않도록 당 명예와 품위 훼손하는 일에 단호하게 대처하겠다"고 덧붙였습니다.최수진 원내수석대변인은 이번 폭력 사태에 대한 원내부대표단 회의를 마친 뒤 "의원총회를 열어 공개적인 사과를 요청할 것"이라고 밝혔습니다.국민의힘 사무처 노동조합도 오늘 성명서 발표를 통해 "항의와 폭력은 다르다"며 "해당 재선 의원은 자신의 잘못을 깊이 성찰하고, 국민과 당원에게 사죄하라"고 촉구했습니다.(사진=연합뉴스)