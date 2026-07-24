한병도 "형소법 개정, 좌고우면 시간 없어"…오늘 보완수사권 폐지 당론 결론 짓나

▲ 더불어민주당 한병도 대표 직무대행 겸 원내대표가 24일 국회에서 열린 최고위원회의에 참석해 발언하고 있다.

더불어민주당 한병도 대표 직무대행 겸 원내대표가 검사의 보완수사권 폐지를 위한 형사소송법 개정과 관련해 "더는 좌고우면 할 시간이 없다"고 말했습니다.한 직무대행은 오늘(24일) 국회에서 연 최고위원회의에서 "민주당은 국정의 무게를 함께 짊어진다는 집권 여당으로서 책임 있는 결단을 내리겠다"며 이같이 언급했습니다.그러면서 "이제 비로소 논의가 성숙했고 결실을 도출할 때"라며 "의원총회에서 총의를 모으고 신속한 입법을 마무리해서 검찰개혁의 대장정에 마침표를 찍겠다"고 강조했습니다.민주당은 오늘 오후 소속 의원 전원이 모이는 의원총회를 통해 보완수사권 폐지를 담은 형사소송법을 논의하고, 당론 추인 여부 등을 결정할 계획입니다.한 직무대행은 어제 8·17 전당대회 당 대표·최고위원 본경선에 진출한 후보들을 향해선 "품격 있는 경쟁을 이어가 주길 당부한다"고 말했습니다.그러면서 "후보가 지닌 역량을 마음껏 발휘해 국민께는 희망을, 당원께는 자부심을 드릴 수 있는 전대가 돼야 한다"며 "당 지도부와 당내 선거 관련 기구 모두 공정하고 안정적인 전대가 치러질 수 있도록 한 치의 빈틈없이 만전을 기하겠다"고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)