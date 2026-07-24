114개국 김수현 팬들, 데뷔 19주년 맞아 의류 3800점 기부

배우 김수현의 국내외 팬들이 데뷔 19주년을 기념해 취약계층 아동을 위한 의류 기부에 나섰다.



아동복지전문기관 초록우산은 24일 '벤치(BENCH) X 배우 김수현 한국&글로벌 팬연합'이 김수현의 데뷔 19주년을 맞아 국내 취약계층 아동을 위한 의류를 기부했다고 밝혔다.



'배우 김수현 한국&글로벌 팬연합'은 다음카페 '유카리스'와 'DC김수현 갤러리' 팬클럽이 함께 구성한 연합체다.



이번 기부에는 전 세계 114개국 팬들이 참여해 'True in Every Moment, 세상에 다정한 온기로 닿기를'이라는 메시지 아래 김수현의 데뷔 19주년을 기념하고 나눔의 의미를 더했다.



이번 기부는 '벤치 X 배우 김수현 한국&글로벌 팬연합' 명의로 진행됐다. 데뷔 19주년을 상징하는 숫자에 맞춰 아동용 티셔츠 1,900장과 모자 1,900개 등 총 3,800점의 의류가 마련됐다. 팬연합이 준비한 1,000세트에 필리핀 의류 브랜드 벤치(BENCH)가 뜻을 함께하며 900세트를 추가해 총 1,900세트를 완성했다.



초록우산은 전달받은 의류를 국내 취약계층 아동들이 계절에 맞는 옷을 제때 착용할 수 있도록 지원하는 데 활용할 예정이다.



'벤치 X 배우 김수현 한국&글로벌 팬연합' 관계자는 "데뷔 19주년을 축하하는 마음을 모아 아이들에게 실질적인 도움을 줄 수 있어 뜻깊다"며 "아이들이 따뜻하고 건강하게 성장하는 데 작은 보탬이 되길 바란다"고 전했다.



초록우산 관계자는 "배우 김수현의 데뷔 19주년이라는 뜻깊은 날을 맞아 팬들이 따뜻한 나눔을 실천해 주셔서 감사드린다"며 "아이들이 행복하게 성장할 수 있도록 지원을 이어가겠다"고 밝혔다.



한편 김수현은 최근 필리핀 의류 브랜드 벤치(BENCH) 광고 촬영을 진행하며 약 1년 4개월 만에 공식 활동을 재개했다.



이는 가로세로연구소가 제기한 각종 의혹 제기로 지난해 3월 활동을 중단한 이후 처음 소화한 공식 일정으로, 향후 국내외 활동 확대 여부에도 관심이 쏠리고 있다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)