"진짜 위증은 경찰이 했다"…'그알', 23년 전 포천 교통사고 진실 추적

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23년 전 발생한 의문의 교통사고를 둘러싸고 뒤바뀐 운명과 숨겨진 위증의 진실을 '그것이 알고 싶다'가 파헤친다.오는 25일 방송되는 SBS '그것이 알고 싶다'(이하 '그알')는 '위증vs위증-뒤바뀐 운명과 마지막 유언'이라는 부제로, 2003년 9월 28일 오후 3시 반경 포천 영북면 삼거리에서 일어난 비극적인 교통사고 속 감춰진 비밀을 조명한다.당시 승용차가 전신주를 들이받으며 운전자는 이튿날 사망했고, 조수석에 탔던 이수재 씨는 두개골이 함몰되는 등 중상을 입어 혼수상태에 빠졌다. 사고 4개월 만에 극적으로 의식을 회복한 이 씨는 영구 장애를 입은 채 겨우 퇴원했으나, 경찰로부터 자신이 운전자라는 충격적인 통보를 받았다.당시 출동한 구급대와 사고조사계 경찰은 조수석 동승자가 '최 씨'였다고 진술했고, 경찰은 이수재 씨를 인명사고 피의자로 검찰에 송치해 유죄 판결을 끌어냈다.그러나 119 구급활동일지에는 조수석 동승자가 '이수재 씨'로 명시되어 있었으며, 5분 간격으로 이송된 두 사람의 의료기록에도 석연치 않은 지점이 포착됐다. 현장을 목격하고 이 씨가 동승자였음을 증언한 목격자 전영도 씨와 성기수 씨의 진술은 법원에서 받아들여지지 않았고, 이들은 오히려 위증죄로 처벌받는 비극을 맞았다.고(故) 전영도 씨의 아들은 "아버지가 거짓말하지 않았다는 것을 꼭 밝혀달라 하셨다. 진짜 위증을 한 것은 경찰이라고 생각한다"며 억울함을 호소했다.사고조사계 경찰의 위증으로 억울하게 처벌받았다고 주장하며 23년간 직접 모은 증거로 재심을 청구한 세 사람. 그날의 진짜 운전자는 누구였는지, 억울한 유언 뒤에 숨겨진 진실은 오는 25일 토요일 밤 11시 10분 방송될 '그알'에서 공개된다.(SBS연예뉴스 강선애 기자)