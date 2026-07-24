1분기 소득, 상위 20% 제외 모든 가구 감소…2020년 이후 처음

[경제 365]



올해 1분기에는 소득 상위 20%를 제외한 모든 도시 가구의 실질소득이 줄었습니다.



1~4분위 소득이 동시에 감소한 건 2023년 2분기 이후 11분기 만인데, 이번에는 상위 20%만 유일하게 실질소득이 늘었습니다.



1~4분위가 모두 줄고 5분위만 늘어난 건 관련 통계가 집계된 2020년 이후 처음입니다.



4분위의 감소 폭이 2.3%로 가장 컸고, 2분위와 3분위, 1분위도 모두 감소했습니다.



계층별 차이는 근로소득과 사업소득에서 두드러졌습니다.



상위층도 근로·사업소득은 크게 늘지 않았지만, 연금과 수당 같은 공적이전소득과 용돈·부양비 같은 사적이전소득이 함께 늘면서, 이전소득이 24.6% 증가해 전체 소득을 끌어올렸습니다.



반면 하위 20%는 소득의 절반 이상을 차지하는 이전소득마저 1.1% 감소했습니다.



*이 기사는 AI 오디오로 제작됐습니다.