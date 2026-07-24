뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

1분기 소득, 상위 20% 제외 모든 가구 감소…2020년 이후 처음

한지연 기자
작성 2026.07.24 10:45 조회수
PIP 닫기
[경제 365]

올해 1분기에는 소득 상위 20%를 제외한 모든 도시 가구의 실질소득이 줄었습니다.

1~4분위 소득이 동시에 감소한 건 2023년 2분기 이후 11분기 만인데, 이번에는 상위 20%만 유일하게 실질소득이 늘었습니다.

1~4분위가 모두 줄고 5분위만 늘어난 건 관련 통계가 집계된 2020년 이후 처음입니다.

4분위의 감소 폭이 2.3%로 가장 컸고, 2분위와 3분위, 1분위도 모두 감소했습니다.

계층별 차이는 근로소득과 사업소득에서 두드러졌습니다.

상위층도 근로·사업소득은 크게 늘지 않았지만, 연금과 수당 같은 공적이전소득과 용돈·부양비 같은 사적이전소득이 함께 늘면서, 이전소득이 24.6% 증가해 전체 소득을 끌어올렸습니다.

반면 하위 20%는 소득의 절반 이상을 차지하는 이전소득마저 1.1% 감소했습니다.

*이 기사는 AI 오디오로 제작됐습니다.
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
한지연 기자 사진
한지연 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지