[정치쇼] 조은희 "이재명 부동산정책, 문재인의 길 똑같이 가고 있어…부동산토론회 핵심은 증세"

인터뷰 자료의 저작권은 SBS 라디오에 있습니다.

전문 게재나 인터뷰 인용 보도 시,

아래와 같이 채널명과 정확한 프로그램명을 밝혀주시기 바랍니다.

[SBS 김태현의 정치쇼]

이미지 확대하기

▷김태현 : 어제 대통령 주재로 열린 부동산 대토론회를 야당은 과연 어떻게 지켜봤을지요. 서울시 정무부시장과 서초구청장을 지낸 행정전문가시지요. 국민의힘의 조은희 의원과 여러 가지 이야기를 나눠보겠습니다. 의원님, 안녕하세요.▶조은희 : 안녕하세요. 나쁜희가 아니라 조은희입니다.▷김태현 : 새로 만드신 캐치프레이즈세요?▶조은희 : 구청장 할 때부터요. 그러면 애들도 제 이름을 잘 외우거든요. 나쁜희가 아니고 조은희라 하면, 지나가면서 조은희 생각 안 나면 이쁜희다 그래요.▷김태현 : 좋은데요?▶조은희 : 감사합니다.▷김태현 : 그런데 우리 의원님 약력에 꼭 들어가는 것 중에 하나가 서울시 정무부시장.▶조은희 : 그렇지요.▷김태현 : 그때 시장은 오세훈 현 시장.▶조은희 : 오세훈 시장.▷김태현 : 오세훈 시장과 아주 가까운 의원이시잖아요.▶조은희 : 이번에도 총괄선대본부장을 했었지요.▷김태현 : 총괄선대본부장 하셨고요.▶조은희 : 네.▷김태현 : 그런데 판결결과는 안 좋습니다. 일단 1심 결과는요. 이거는 어떻게 보세요?▶조은희 : 참 안타깝고요. 또 납득할 수 없습니다. 왜냐하면 형사재판은 증거 위주로 하잖아요. 변호사이시니까 잘 아실 텐데요. 그런데 그럴 것이다, 그렇게 판단된다. 이런 추론이 58번이나 나와요, 그 표현이요. 그러니까 관심(觀心) 재판을 한 거예요. 그래서 2심에는 반드시 바로잡힐 거다 생각하고요.▷김태현 : 네.▶조은희 : 지금 시장의 임명장, 이를테면 당선증이 잉크도 마르기 전에요. 지금 취임한 지 49일인데요. 천만 서울시민의 자리에서 끌어내리겠다. 이것이 야당 서울시장이 못마땅한 거 아닌가 하는 의심도 하고 있습니다.▷김태현 : 그러면 뭔가 의심이지만 사법부에 이 재판 빨리해라는 압박이 들어갔을 수도 있다?▶조은희 : 저희들은 중계 있지요? 중계를 저희들은 반대했거든요. 그런데 강행하는 거 보고 싸하더라고요.▷김태현 : 결과 나오기 그 전날 이거 영상 찍어서 생방송은 안 되지만 녹화로 방송할 수 있겠다 하겠다고 법원에서 발표했거든요. 그거 보고.▶조은희 : 그거 반대했거든요. 그리고 또 이진관 판사가 윤석열 대통령을 유죄로 하고, 명태균 씨를 법정구속하는 거 보고도 이거 뭐 있는 거 아니냐.▷김태현 : 오 시장 판결도 싸하다?▶조은희 : 네. 그런 생각은 했었습니다.▷김태현 : 그런데 비슷한 사안인데 김건희 여사는 무죄 나왔잖아요.▶조은희 : 그러니까 원님재판이지요. 판사의 성향에 따라서 유무죄가 갈리니까 이제는 항소심에서 제대로 밝혀보겠다. 한마디만 더 하면요. 이재명 대통령도 2년 전에 징역형 받았는데, 지금 청와대에서 대통령 하시잖아요.▷김태현 : 혹시 재판 끝나고 오 시장이랑 통화해 보셨어요?▶조은희 : 당연히 했겠지요.▷김태현 : 오 시장은 뭐라 하십니까?▶조은희 : 의연하시더라고요.▷김태현 : 그래요?▶조은희 : 저한테 오히려 미안하다고 이렇게 하면서 지금부터가 시작이다 이렇게 하시고, 시정에도 충실하고 제대로 해 보겠다. 제가 볼 때는 상당히 경륜이 많이 쌓이신 것 같고, 원숙해지신 것 같더라고요.▷김태현 : 네. 선고는 모든 재판이 대법원까지 가봐야 아는 건데요. 쟁점은 조금 다르지만 명태균 씨 관련돼서 윤석열 전 대통령은 유죄, 그다음에 김건희 여사 무죄, 그다음에 오세훈 시장 유죄 이렇게 됐어요. 그런데 김건희 여사와 관련된 재판은 명태균 씨 여론조사와 관련된 것도 포함돼 있는 이게 선고를 하루 앞뒀거든요, 어제. 그런데 이게 대법원 전원합의체에 회부됐어요.▶조은희 : 이것도 싸해요.▷김태현 : 이거 왠지 무죄 나온 거를 뒤집으려 그러는 거 아니냐라는 관측도 있더라고요.▶조은희 : 이것도 뭔가 사실요. 오세훈 재판 나오기 전에 이게 나왔어야 되는 건데, 윤석열 전 대통령 유죄하면서 좀 연기해달라 한 건데요. 이게 또 전원합의체로 간 거거든요. 그래서 지켜보겠다 이런 말씀을 드립니다.▷김태현 : 그런데 의원님 입장에서도 그렇고, 국민의힘의 입장에서도 오세훈 시장이 살아나기를 당연히 바라시겠지만요. 싸하다는 얘기는 이거 결과 안 좋을 때에 대해 플랜B 같은 거 생각해야 되는 상황이라고 보세요?▶조은희 : 아닙니다.▷김태현 : 그렇지는 않아요?▶조은희 : 저희들은 무죄를 확신합니다.▷김태현 : 알겠습니다. 이게 정무적으로 국민의힘 당에 끼치는 영향은 어떻습니까? 오늘 아침 조간신문에 그런 분석기사들이 많이 나오더라고요. 오세훈이라는 서울시장, 그리고 차기 유력한 대선후보의 한 사람이 어쨌든 1심에서는 당선무효형이 나왔다. 무죄가 나오면 좋지만, 그렇지 않을 경우 그러면 국민의힘은 어떻게 해야 되느냐. 국민의힘 구성원들은 어떤 생각을 하고 있냐 이런 기사들이 많이 나오던데요.▶조은희 : 그 기사가 너무 앞서나갔다는 생각을 하고요. 그리고 오세훈 시장이 만약 2심에서 무죄를 받는다 그러면 새로운 서사가 생기는 거지요.▷김태현 : 뭐 그렇기는 하지요.▶조은희 : 네. 좋은 일은 한꺼번에 그냥 오지 않고, 어떤 서사는 어려움의 극복을 통해서 오는 거 아닌가 이렇게 생각하고요.▷김태현 : 네.▶조은희 : 그리고 당내의 유불리는 지금은 굉장히 소탐대실인 것 같습니다. 어쨌든 우리가 파이를 키워서 오세훈, 한동훈, 이준석 이렇게 해서 불임정당이 아니구나 하는 희망을 줬기 때문에 우리 당의 지지도가 올라간 거니까요. 그런 점에서 내 경쟁자가 하나 죽을 수도 있네? 이러면서 나는 좋아. 이런 거는 굉장히 얕은 계산 아닌가 생각합니다.▷김태현 : 그래서 오늘 아침 조선일보 기사인데요. 일단 당권파 장동혁 대표는 이거 판결이 말이 돼라고 그런 글을 올리기는 했는데요. 예를 들면 당권파 중에 한 사람인 박민영 미디어대변인.▶조은희 : 원래 그런 사람이잖아요.▷김태현 : 뭐라고 했는지 아세요? 개인 유튜브에서 절오, 그러니까 오세훈이랑 끊는다는 뜻이지요. 절오 해야 되는 것 아니냐는 얘기까지 나온다.▶조은희 : 그러니까 거기뿐만 아니라 전 외신대변인도.▷김태현 : 주현철?▶조은희 : 네. 그렇고요. 그러니까 장동혁 대표 주변에도 이게 전위대가 있는 것 같아요.▷김태현 : 친위대?▶조은희 : 네, 친위대. 앞장서서 얘기하시는 분들이요.▷김태현 : 오세훈 시장 날아갔으니까 이제 장 대표 흔드는 사람 한 사람은 날아갔네? 이렇게 생각하고 있는.▶조은희 : 뭐 그런 오해를 받을 수도 있겠네요.▷김태현 : 그게 소탐대실이라는 말씀이시잖아요.▶조은희 : 네.▷김태현 : 친한계의 움직임은 어떻게 보세요? 왜냐하면 뭐 말하려 그러는지 아시지요?▶조은희 : 네.▷김태현 : 얼마 전에, 어제저녁에 경향신문 보도를 보니까 의원님께서 대안과미래 단체대화방에 일부 친한계 의원들 반응이 담긴 연합뉴스 기사 일부분을 캡처해 올리셨다가 삭제를 하셨던데요.▶조은희 : 저한테 연락이 오셨더라고요. 저는 아무 얘기 안 하고 좀 확인하고 싶었어요. 이게 친한계 입장이냐.▷김태현 : 그 기사의 내용은 어쨌든 두 사람이 라이벌인데, 오세훈 시장이 날아가면요.▶조은희 : 한동훈은 룸이 더 커져.▷김태현 : 커진다, 스포트라이트를 다 받는다.▶조은희 : 그러고 복당이 더 빨라질 거다. 그런데 이게 서로 파이를 키워서 선의의 경쟁을 해서 정권을 찾아오는 게 우리의 공동목표여야 되는데요. 아직 이렇게 제대로 자리잡기도 전에 그러면 계산 잘못한 거 아닌가? 정말 그렇게 생각하지는 않을 텐데? 하고 아무 소리 안 하고 기사를 올렸는데요. 저한테 연락들이 오셨더라고요.▷김태현 : 그런 뜻 아니다?▶조은희 : 네, 아니다. 이거 누가 이런 말을 했는지. 혹시 이간계 아니냐. 그래서 확인이 돼서 내렸습니다.▷김태현 : 그래요?▶조은희 : 네.▷김태현 : 오늘 또 조선일보는 다른 톤의 반응이 나왔더라고요. 친한계 의원 반응을 빌려서 한동훈 의원의 속내는 파이를 넓혀야지.▶조은희 : 저도 그렇게 생각합니다.▷김태현 : 지금 오세훈 시장이 없는 건 좋은 게 아니다 뭐 이렇게요.▶조은희 : 네.▷김태현 : 이게 한 의원의 속뜻이라고 오늘 또 조선일보에 기사가 났더라고요.▶조은희 : 아마 제가 입장을 분명히 밝혀라 그렇게 올려서 그랬는지는 모르겠습니다.▷김태현 : 알겠습니다. 부동산 얘기해 볼게요. 어제 대통령 부동산 대토론회가 있었어요. 전문가도 있고, 관료도 있고, 또 일반시민들, 또 유튜버들도 초대해서 여러 가지 얘기를 나눴는데요. 일단 총평이요. 어제 어떻게 보셨습니까?▶조은희 : 한마디로 하면 국민들은 불안하고, 답답하고, 걱정만 생기고, 다 그 토론을 보고 나면 세금이 오르겠구나, 어떡하지? 그런 거고요. 국민들은 대출규제를 완화해달라가 제안의 대부분이었는데, 대출은 또 조인다는 거니까요. 그러니까 하고 싶은 말씀을 하시고, 듣고 싶은 말씀에는 맞장구치고, 또 월세폭등, 전세폭등 가지고 민간임대 사업의 활성화 이런 문제를 얘기하는 분들의 얘기는 건너뛰고요. 그래서 어떻게 보면 동문서답, 나는 내 길을 간다. 그런데 이게 문재인 정부 때도 보유세 인상, 대출규제 완화해도 부동산 폭등이 있었거든요. 그 길을 똑같이 가려고 하시는 거 아니냐. 그리고 이게 지난 지방선거 때 대통령이 사전선거 하시면서 투표장에 가서 투표용지를 보이면 안 되잖아요. 그러니까 상관없으니까 이리 와 하는 게요. 나는 괜찮다 하는 것들이 지금 대통령의 분당 집, 집주인 대출찬스 활용하는 그런 것들을 보면서요. 요즘에 대통령의 심리의 저변에 깔려 있는 기본이 아닌가 이런 생각이 들더라고요.▷김태현 : 뭐예요? 그게 뭔데요?▶조은희 : 내가 다 알고, 내가 최고의 전문가이고. 부동산은 내가 성남에서 변호사 할 때부터 내가 전문가이고, 대장동 설계도 내가 했고. 그러니까 부동산은 나만큼 아는 사람이 없어, 내가 맞아. 그 투표용지도 내가 보여주는 거는 상관없다 하는 듯이요. 그렇게 어떻게 보면 권력에 둘러싸여서 권력에 지금 도취된 거 아닌가 이런 것이 요즘에 대통령을 관통하는 어떤 멘탈 같은 생각을 어제 토론해 보고 느꼈습니다.▷김태현 : 일단 우리 의원님은 국민의힘에서 부동산정책 정상화 특위, 그다음에 서울시당 주거사다리 정상화 특위 이 활동을 하셨으니까 국민의힘 내 부동산 전문가이신데요.▶조은희 : 네.▷김태현 : 어제 대통령이 이렇게 얘기했거든요. "부동산정책을 내가 다수결로 결정하지는 않을 거고. 그런데 일정한 정도의 갈등과 저항도 감수해야 한다." 이렇게 얘기했던데요. 이 얘기는 어떻게 들으셨어요?▶조은희 : 그게 바로 그겁니다.▷김태현 : 나는 다 할 수 있어?▶조은희 : 내가 다 할 수 있어. 내가 제일 잘 알아. 그러니까 너네들이 아무리 대출규제 완화를 얘기를 하고, 수도권에 민간정비사업에 규제를 풀어야 되고, 이를테면 이주비대출 문제나 조합원 권리이양을 완화하는 문제나 이런 거 아무 소용이 없고. 공급 아무 소용이 지금 안 돼. 그리고 내가 헬기 타고 다녀도 택지 별로 없어. 그냥 보유세 인상하고, 대출 더 조이고 이러면 돼.▷김태현 : 결국 그러면 야당에서 요구하는 건 공급확대잖아요. 그러면 대통령은 그 길보다 문재인 정부 때 했던 수요억제, 세금을 올리고 대출 조여서 수요를 억제하는 방향으로 계속 가는 것이다 이렇게 보시는 거예요?▶조은희 : 네. 그게 옳다고 생각하시는 것 같고요. 그런데 저는 또 아쉬운 게 국무회의에서 오세훈 시장이 건의하려는 거를 입을 틀어막았잖아요. 그러면서 헬기 타고 택지 보는 데 없다.▷김태현 : 네.▶조은희 : 또 뜬금없다고 생각했던 것이 재건축, 재개발로서는 주택공급이 제대로 될 수 없다.▷김태현 : 어제 그 얘기했지요. 재건축, 재개발은 공급을 그렇게 확대시키지 못한다.▶조은희 : 네. 그렇게 얘기하신 거에 동의하는 서울시민이나 국민들이 얼마나 있을까요? 그렇게 민심과 동떨어져 계신 것 같습니다.▷김태현 : 보유세 있잖아요. 야당에서는 반대하는 건데요. 이게 사실은 세금 올린다는 게 쉬운 일은 아니거든요. 선거에서는 또 불리해질 수 있으니까요. 결국 대통령이 보유세 손댈 거라고 보십니까? 어제 얘기는 꺼냈어요. 당위적으로 하는 게 맞기는 맞다.▶조은희 : 어제 한마디를 딱 꽂으라면요.▷김태현 : 뭐요?▶조은희 : 보유세 세 배 인상이 정상이다 이렇게 얘기하셨지요.▷김태현 : 네.▶조은희 : 그러니까 보유세 인상은 틀림없어요.▷김태현 : 그래요?▶조은희 : 그러니까 공급을 확대하거나 대출규제를 완화하거나 이런 대책은 안 하고, 이제 세금을 올리겠다 이런 게 어제의 딱 한마디였던 것 같아요.▷김태현 : 그러면 국민의힘은 어떻게 대응하실 거예요? 지금 수가 밀려서요.▶조은희 : 그게 정답이 아니지요. 그러면 보유세를 올리면 거래세를 낮춰야 됩니다. 우리가 보유세는 세계 평균으로 보면 낮지만 부동산세, 전체 거래세까지 포함하면 세계 3위거든요. 그런데 보고 싶은 통계만 얘기하시면 안 되지요. 전체를 다 봐야지요. 국민들은 다 보고 있습니다.▷김태현 : 알겠습니다. 마지막 이슈인데요. 장동혁 대표 거취는 어떻게 해야 돼요? 의원님은 계속 사퇴를 주장해오셨잖아요.▶조은희 : 지금은 약간 실기한 것 같고요. 그러니까 이 선관위 이슈가 좀 마무리되면요. 또 지금 윤리위가 사실 폭탄 맞았잖아요. 그래서 이런 문제와 아울러서 다시 한번 논의되지 않을까 싶습니다.▷김태현 : 그러면 그 시기는 예를 들면 선관위 문제 마무리되고, 그다음에 윤리위도 마무리되고, 찬바람 씽씽 불기 시작하면 다시 한번 장 대표 거취 문제가 나올 것이다?▶조은희 : 그렇겠지요. 대표님도 올공에 있는 반쪽짜리 대표가 아니고, 민생현안을 챙기는 우리 당의 온전한 대표가 되시기를 바랍니다.▷김태현 : 그러면 의원님, 지금은 좀 실기했다고 하면요. 그때 시기가 다시 오면 다시 그때도 사퇴를 주장하실 거예요?▶조은희 : 사퇴 플러스 우리 당의 시스템 개혁입니다. 예를 들면 짠물정당으로 만드는 당원중심정당보다는 국민중심정당.▷김태현 : 국민중심.▶조은희 : 다음 주에 저희 대안과미래에서 토론회가 예정돼 있는데요. 그런 거를 여론을 만들어가다 보면 자연스럽게 또 대표도 어떤 얘기를 하실 거고, 작용 반작용이 있지 않을까 생각합니다.▷김태현 : 그러면 장 대표가 내려오면 비대위 떠서 그런 부분을 정리를 해야 된다는 말씀이신 거예요?▶조은희 : 그렇지요.▷김태현 : 알겠습니다. 오늘 인터뷰는 여기까지 하도록 하겠습니다. 지금까지 국민의힘의 조은희 의원이었습니다. 감사합니다.▶조은희 : 감사합니다. 좋은 하루 되세요.