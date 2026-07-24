'불혹' 모드리치, AC밀란과 1년 연장 계약

▲ 루카 모드리치

불혹의 미드필더 루카 모드리치가 이탈리아 프로축구 AC밀란과 1년 계약 연장에 합의하고 현역 생활을 이어갑니다.AC밀란 구단은 모드리치와 계약기간 1년의 새 계약을 맺었다고 24일(한국시간) 발표했습니다.이로써 모드리치는 2027년 6월까지 1년 더 그라운드를 누빕니다.크로아티아 출신인 모드리치는 레알 마드리드(스페인)에서 13년을 보낸 뒤 지난해 여름 AC밀란과 연장 옵션을 포함한 1년 계약을 했습니다.2025-2026시즌 AC밀란은 세리에A 5위에 그치고 코파 이탈리아에선 16강 탈락했습니다.그러나 모드리치는 37경기에 나와 2골을 넣으며 제 몫을 했습니다.모드리치는 "AC밀란에 남게 돼 정말 기쁘다. 첫날부터 환영받고 사랑받는 기분을 느끼게 해줬다"며 "기대에 못 미쳤던 한 시즌이 지난 뒤, 반등하고자 하는 열망이 엄청나다"고 말했습니다.이어 "이 셔츠를 위해 다시 모든 걸 쏟아붓겠다. 산시로로 돌아가 여러분의 함성을 듣는 게 너무나 기다려진다"고 덧붙였습니다.2018년 발롱도르 수상자인 모드리치는 레알 마드리드에서 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 6회, 라리가 4회 우승을 차지했습니다.그전에는 토트넘 홋스퍼에서 4년간 160경기를 소화했습니다.2026 북중미 월드컵에서는 크로아티아 주장으로 다섯 번째 월드컵 무대를 밟았습니다.모드리치가 대표팀 주장을 맡은 2016년 이후 크로아티아는 2018년 러시아 월드컵 준우승, 2022년 카타르 월드컵 3위의 성적을 냈습니다.AC밀란은 새 시즌 전 사령탑 마시밀리아노 알레그리 감독을 경질한 뒤 맨체스터 유나이티드를 지휘했던 후벵 아모링 감독을 새로 선임했습니다.모드리치는 아모링 감독의 지휘 아래 새 도전에 나섭니다.(사진=게티이미지)