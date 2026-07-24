뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

80대 아버지 살해 후 지인에게 '허위진술' 시킨 60대 2심서 감형

유영규 기자
작성 2026.07.24 07:23 조회수
80대 아버지 살해 후 지인에게 '허위진술' 시킨 60대 2심서 감형
▲ 서울남부지법

80대 아버지를 때려 숨지게 하고 지인에게 위증시킨 60대가 2심에서 감형받았습니다.

어제(23일) 서울남부지법 형사항소3-3부(유환우 장윤선 조규설 부장판사)는 위증교사 혐의를 받는 김 모(60)씨에게 징역 1년을 선고한 원심을 깨고 징역 8개월을 선고했습니다.

김 씨는 지난해 열린 자신의 존속살해 혐의 1심 재판에서 증인으로 출석한 전 모 씨에게 허위 진술을 종용한 혐의로 기소됐습니다.

재판부는 "피고인의 범행은 법원이 실체를 밝히기 위한 노력을 저해하고 범죄의 정당한 처벌을 방해하는 행위였다"고 지적하면서도 "다만 당심에 이르러 범행을 모두 인정하며 반성하는 태도 보이고 있고, 동종 범죄 전력이 없는 점을 고려했다"고 밝혔습니다.

앞서 김 씨는 2024년 9월 말부터 10월 초까지 혼자 움직이기 어려운 아버지를 마대·철제봉·일자 드라이버 등으로 장기간 폭행해 숨지게 한 혐의로 1심에서 징역 30년을 선고받았습니다.

이후 항소심에서 징역 15년으로 감형받은 뒤 대법원에서 그대로 확정됐습니다.

(사진=연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 기자들의 생생한 특종이야기를 들려드립니다, 애프터 8 뉴스
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지