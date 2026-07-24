김재윤 혼신의 '8아웃 구원 역투'…삼성 선두 수성

<앵커>



프로야구 선두 삼성이 연장 11회 혈투 끝에 키움을 꺾고 전날 패배를 설욕했습니다. 마무리 김재윤 선수가 아웃카운트 8개를 잡아내며 승리의 발판을 놓았습니다.



이성훈 기자입니다.





<기자>



1대 0으로 앞서가던 삼성은 8회 키움 데이비슨에게 동점 솔로 홈런을 맞은 데 이어, 9회에도 원아웃 만루 끝내기 위기에 몰렸습니다.



여기서 등판한 마무리 투수 김재윤이 '위기 탈출쇼'를 펼쳤습니다.



최주환을 얕은 중견수 뜬공으로, 데이비슨을 3루수 뜬공으로 잡아내 최대 위기를 넘겼습니다.



김재윤이 10회에도 등장해 무실점으로 버티자, 삼성 타선은 11회초 이재현의 희생플라이와 김영웅의 적시타로 2점을 뽑아 다시 리드를 가져왔습니다.



11회에 다시 마운드에 오른 김재윤은 또 무실점 호투로 삼성 이적 이후 가장 많은 2와 2/3이닝을 책임지며 3대 1 승리를 지켜 시즌 5승째를 따냈습니다.



NC는 두 점 앞선 8회 원아웃 만루 위기에서 오지환의 안타성 타구를 다이빙캐치에 이은 '글러브 토스'로 연결해 병살타로 만든 2루수 김한별의 환상적인 수비로 LG에 2연승을 거뒀습니다.



LG는 6년 만에 7연패의 수렁에 빠졌습니다.



한화는 광주 챔피언스필드의 '차량 홈런존'을 때린 문현빈과 이도윤의 투런 홈런을 앞세워 KIA에 2연승을 거뒀습니다.



한화 선발 왕옌청은 7이닝 2실점 호투로 시즌 8승째를 올렸습니다.



SSG는 고졸 신인 김민준의 6이닝 무실점 호투를 앞세워 롯데에 2연승을 거뒀습니다.



(영상편집 : 박기덕)