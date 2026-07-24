지름 30㎝ 희귀 '댕구알버섯' 또 나왔다…남원 과수원서 13년째

▲ 남원 지리산자락서 발견된 댕구알버섯

세계적 희귀종으로 알려진 댕구알버섯이 전북 남원시 지리산 자락에서 13년째 나왔습니다.어제(23일) 남원시에 따르면, 산내면 입석마을 주 모(63)씨가 자신의 복분자 농장에서 최근 댕구알버섯 1개를 찾아냈습니다.그동안 댕구알버섯이 수 년째 발견됐던 사과밭을 복분자 농장으로 바꾼 곳이라고 합니다.이 댕구알버섯은 대체로 둥근 공 모양에 지름이 약 30㎝며, 연한 갈색으로 변하기 직전의 흰색을 띠고 있습니다.이로써 이 과수원에서는 2014년 이후 13년 연속 댕구알버섯이 발견됐습니다.첫해에 2개를 시작으로 매년 2∼3개가 나오다가 최근에는 5∼8개씩으로 늘었습니다.인근의 지리산 자락인 운봉읍 화신마을의 한 사과밭에서도 10여 년째 댕구알버섯이 수확되고 있습니다.전문가들은 이 과수원에 댕구알버섯 균사가 남아 있다가 매년 여름에 생육 조건이 갖춰지면 성장하는 것으로 보고 있습니다.댕구알버섯은 여름과 가을에 유기질이 많은 대나무밭이나 풀밭, 잡목림 등에서 발생하며 지혈이나 해독 등에 효과가 있는 것으로 알려졌습니다.(사진=남원시 제공, 연합뉴스)