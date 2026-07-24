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지름 30㎝ 희귀 '댕구알버섯' 또 나왔다…남원 과수원서 13년째

유영규 기자
작성 2026.07.24 07:07 조회수
지름 30㎝ 희귀 '댕구알버섯' 또 나왔다…남원 과수원서 13년째
▲ 남원 지리산자락서 발견된 댕구알버섯

세계적 희귀종으로 알려진 댕구알버섯이 전북 남원시 지리산 자락에서 13년째 나왔습니다.

어제(23일) 남원시에 따르면, 산내면 입석마을 주 모(63)씨가 자신의 복분자 농장에서 최근 댕구알버섯 1개를 찾아냈습니다.

그동안 댕구알버섯이 수 년째 발견됐던 사과밭을 복분자 농장으로 바꾼 곳이라고 합니다.

이 댕구알버섯은 대체로 둥근 공 모양에 지름이 약 30㎝며, 연한 갈색으로 변하기 직전의 흰색을 띠고 있습니다.

이로써 이 과수원에서는 2014년 이후 13년 연속 댕구알버섯이 발견됐습니다.

첫해에 2개를 시작으로 매년 2∼3개가 나오다가 최근에는 5∼8개씩으로 늘었습니다.

인근의 지리산 자락인 운봉읍 화신마을의 한 사과밭에서도 10여 년째 댕구알버섯이 수확되고 있습니다.

전문가들은 이 과수원에 댕구알버섯 균사가 남아 있다가 매년 여름에 생육 조건이 갖춰지면 성장하는 것으로 보고 있습니다.

댕구알버섯은 여름과 가을에 유기질이 많은 대나무밭이나 풀밭, 잡목림 등에서 발생하며 지혈이나 해독 등에 효과가 있는 것으로 알려졌습니다.

(사진=남원시 제공, 연합뉴스)
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