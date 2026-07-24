뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

동창 남매 살해하려 하고 불까지 지른 20대 징역 35년

유영규 기자
작성 2026.07.24 05:51 조회수
동창 남매 살해하려 하고 불까지 지른 20대 징역 35년
▲ 제주지방법원

동창 남매를 살해하려 하고 피해자 집에 불까지 지른 20대에게 중형이 선고됐습니다.

제주지법 형사2부(재판장 서범욱 부장판사)는 어제(23일) 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반(강간 등 살인)과 살인미수, 현주건조물방화 등 혐의로 구속기소 된 A(21) 씨에 대해 징역 35년을 선고했습니다.

신상정보 10년간 공개·고지, 위치추적 전자장치 20년간 부착, 아동·청소년·장애인 관련 기관 10년간 취업제한 등도 명했습니다.

검찰 공소사실에 따르면 A 씨는 지난 1월 7일 새벽 동창인 B 씨 주거지를 찾아가 준비해 온 둔기를 휘둘러 B 씨를 살해하려다가 미수에 그친 혐의를 받습니다.

B 씨의 여동생을 흉기로 위협해 강제추행하고, 살해하려 한 혐의도 있습니다.

A 씨는 여기에 그치지 않고 가스레인지로 본인이 입고 온 점퍼에 불을 붙여 집 일부를 태우기도 했습니다.

A 씨는 앞서 공소사실을 인정하면서도 심신미약을 주장했으나 재판부는 "정신감정 결과 특별한 정신질환은 없는 것으로 나왔다"며 이를 받아들이지 않았습니다.

재판부는 "별다른 이유도 없이 잔혹한 범죄를 저질렀으며, 범행을 계획해 실행한 것으로 보여 죄질이 나쁘다"며 "피해자들은 장기간 치료가 필요하며, 극심한 트라우마도 겪고 있다"고 밝혔습니다.

그러면서 "피고인을 상당 기간 사회에서 격리해 더 이상 무고한 피해자가 발생하는 것을 방지할 필요가 있다고 판단했다"고 밝혔습니다.

(사진=연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 기자들의 생생한 특종이야기를 들려드립니다, 애프터 8 뉴스
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지