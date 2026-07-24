"똘똘한 한 채, 문제 불러"…보유세 강화에 '무게'

<앵커>



이재명 대통령이 부동산 정책 국민 대토론회를 열었습니다. 먼저, '똘똘한 한 채'를 선호하는 현상이 사회에 심각한 문제를 야기했다고 지적했습니다. 보유세를 과거에 정상화했더라면 집값이 이렇게 오르지는 않았을 거라며 보유세를 어느 정도와 범위로 강화하고, 또 어떻게 차등을 둘지가 중요하다는 입장도 밝혔습니다.



박예린 기자입니다.



<기자>



이재명 대통령은 어제(23일) 오전 생중계된 '부동산 정책 국민 대토론회'에서, 정부의 부동산 정책 목표가 무엇인지 묻는 참석자의 질문에 이렇게 답했습니다.



[양지영/민간 부동산 전문가 : 시장 안정화가 목적인지 혹은 집값 하락이 목적인지 혹은 갭투자 혹은 다주택자 규제가 목적인지?]



[이재명 대통령 : 제 생각을 간단히 말씀드리면 억지로 가격을 낮추자는 아닙니다.]



시장의 질서를 무시하고 가격 통제를 하자는 게 아니라, 비정상적 수요와 공급에 의해 주택 가격이 잘못 형성되는 것을 막자는 거라고 이 대통령은 덧붙였습니다.



고가 아파트 한 채만 보유하는 이른바 '똘똘한 한 채' 현상에 대해서는 "우리 사회에 심각한 문제를 야기했다"며 "오히려 효율적으로 투기할 기회를 만든 측면이 있다"고 지적했습니다.



[이재명 대통령 : 1가구 1주택을 존중하고 보호하자, 대신에 비싸든 싸든 똑같이 취급하다 보니까 효율적으로 한 채를 사서 투자 이익을 누리게 된 거죠.]



초고가 주택의 보유세 부담을 강화한다면, 얼마짜리 주택부터 대상으로 삼을지도 토론됐는데,



[정세은/충남대 경제학과 교수 : 그래서 전국 평균의 한 2배 정도까지. (10억 이상은 초고가로 보자?) 네, 그렇습니다.]



강화 자체에 대한 반론도 제기됐습니다.



[김인만/부동산 유튜버 : 초고가 주택을 때리는데 15억 이하 아파트가 안정이 될까? 비거주와 다주택자를 때리면 결국 그분들은 세입자를 때리게 되는데….]



이 대통령은 보유세 강화의 정도와 범위가 중요하다며 집값 문제는 터지면 치명적인 만큼 정치적 손해를 보더라도 대비는 해야겠다고 말했습니다.



[이재명 대통령 : 과거에 보유세를 정상화했더라면 이렇게까지 오르지 않았을 겁니다.]



이 대통령은 1주택자의 양도소득세 감면 혜택을 무한대로 주는 것도 문제가 있어 보인다며 횟수나 총액을 제한하는 방안 등도 거론했습니다.



(영상취재 : 정상보·하 륭, 영상편집 : 위원양)