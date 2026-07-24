1. 6·3 지선서 '투표율 조작' 의혹…전격 압수수색



검경 합동수사본부가 지난달 지방선거 당일, 경기 지역에서 투표자 수 통계가 조작된 정황을 포착하고, 중앙선관위와 경기도 선관위를 압수수색했습니다. 선관위 직원 2명이 투표자 수를 잘못 입력한 것을 숨기려고 숫자를 조작한 혐의를 받고 있습니다.



2. "똘똘한 한 채, 문제 불러…쉬운 전세 대출 조정해야"



이재명 대통령이 부동산 정책 토론회에서 '똘똘한 한 채' 선호 현상이 사회에 심각한 문제를 야기했다고 지적했습니다. 또 쉬운 전세 대출이 집값 폭등의 한 원인이라며 조정할 필요성이 있다고 밝혔습니다.



3. '마스가 프로젝트' 시동…이르면 오늘 새 관세 발표



미국이 이르면 오늘(24일) 무역법 301조에 기반한 새 관세를 발표할 것으로 예상됩니다. 미국 워싱턴에서는 이른바 마스가 프로젝트를 뒷받침하기 위한 한미조선협력센터 개소식이 열렸습니다.



4. "이란 대규모 공격 임박"…브렌트유 100달러 돌파



트럼프 미국 대통령이 이란에 대한 대규모 공격을 검토하고 있다며 모든 준비를 마쳤다고 압박했습니다. 중동 지역 긴장감이 고조되며 브렌트유 가격은 두 달 만에 배럴당 100달러를 넘어섰습니다.