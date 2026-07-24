세계은행 "베네수엘라 지진 피해 규모 29조 원…GDP의 18%"

▲ 베네수엘라 지진 구조 현장

지난달 베네수엘라를 강타한 연쇄 지진에 따른 피해 규모가 196억 달러(약 29조 원)에 이르는 것으로 조사됐습니다.세계은행(WB)은 건물과 인프라의 직접적인 피해에 초점을 맞춰 평가 조사를 진행한 결과, 베네수엘라 지진의 직접적 물적 피해 규모만 최소 196억 달러에 이른다고 23일(현지시간) 밝혔습니다.이는 베네수엘라 국내총생산(GDP)의 약 18%에 달하는 규모입니다.지난달 24일 발생한 연쇄 지진으로 현재까지 5천398명이 숨졌고 부상자는 1만 6천740명에 이릅니다.물적 피해도 상당합니다.특히 지진 피해가 가장 컸던 라과이라주에선 수백 채의 건물이 무너져 주택 5채당 1채꼴로 파손됐다고 세계은행은 전했습니다.이 같은 주거용 건물의 직접적 피해액은 전체 피해 추산액의 절반 가까운 93억 달러를 기록했습니다.비주거용 건물 피해는 50억 달러, 인프라 손실은 52억 달러로 집계됐습니다.세계은행은 성명을 통해 재건 속도가 "국가의 경제 회복과 사회적 결과를 결정짓는 결정적 요인이 될 것"이라고 밝혔습니다.이어 현재 수준의 민간 및 공공 투자 규모로는 재건에 10년 이상이 걸릴 것이라며 베네수엘라 정부에 공공 자금을 신속히 늘려야 한다고 촉구했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)