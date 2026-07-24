미국 주간 신규 실업수당 청구 18만 7천 건…57년 만에 최저

▲ 미 플로리다주 한 채용박람회의 구직자

미국의 신규 실업수당 청구 건수가 시장 예상을 크게 밑돌며 57년 만에 가장 낮은 수준으로 떨어졌습니다.미 노동부는 지난주(7월 12∼18일) 신규 실업수당 청구 건수가 18만 7천 건으로, 한 주 전보다 2만 2천 건 감소했다고 23일(현지시간) 밝혔습니다.이는 1969년 8월 31일∼9월 6일(18만 2천 건) 이후 최저치입니다.다우존스가 집계한 전문가 전망치(21만 2천 건)도 밑돕니다.2주 이상 실업수당을 신청한 '계속 실업수당' 청구 건수는 7월 5일∼11일 주간 179만 6천 건으로, 한 주 전보다 2천 건 줄었습니다.이 같은 수치는 미 노동시장이 예상보다 훨씬 견조한 흐름을 유지하고 있음을 재확인한 것으로 평가됩니다.미 노동시장은 고용 증가세는 둔화했지만 해고 역시 역사적으로 낮은 수준을 유지하는 균형 상태를 이어가고 있습니다.이에 따라 연방준비제도(Fed·연준)는 노동 시장보다는 여전히 목표치를 웃도는 인플레이션 억제에 정책 초점을 맞출 수 있는 여건을 유지하고 있다는 평가가 나옵니다.연준은 오는 28∼29일 연방공개시장위원회(FOMC) 회의를 열 예정입니다.시장에서는 이번 회의에서 기준금리를 동결할 것으로 예상하고 있습니다.다만 금리선물 시장은 연내 최소 한 차례 금리 인상 가능성을 반영하고 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)