뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

미국 주간 신규 실업수당 청구 18만 7천 건…57년 만에 최저

정준호 기자
작성 2026.07.24 00:47 조회수
미국 주간 신규 실업수당 청구 18만 7천 건…57년 만에 최저
▲ 미 플로리다주 한 채용박람회의 구직자

미국의 신규 실업수당 청구 건수가 시장 예상을 크게 밑돌며 57년 만에 가장 낮은 수준으로 떨어졌습니다.

미 노동부는 지난주(7월 12∼18일) 신규 실업수당 청구 건수가 18만 7천 건으로, 한 주 전보다 2만 2천 건 감소했다고 23일(현지시간) 밝혔습니다.

이는 1969년 8월 31일∼9월 6일(18만 2천 건) 이후 최저치입니다.

다우존스가 집계한 전문가 전망치(21만 2천 건)도 밑돕니다.

2주 이상 실업수당을 신청한 '계속 실업수당' 청구 건수는 7월 5일∼11일 주간 179만 6천 건으로, 한 주 전보다 2천 건 줄었습니다.

이 같은 수치는 미 노동시장이 예상보다 훨씬 견조한 흐름을 유지하고 있음을 재확인한 것으로 평가됩니다.

미 노동시장은 고용 증가세는 둔화했지만 해고 역시 역사적으로 낮은 수준을 유지하는 균형 상태를 이어가고 있습니다.

이에 따라 연방준비제도(Fed·연준)는 노동 시장보다는 여전히 목표치를 웃도는 인플레이션 억제에 정책 초점을 맞출 수 있는 여건을 유지하고 있다는 평가가 나옵니다.

연준은 오는 28∼29일 연방공개시장위원회(FOMC) 회의를 열 예정입니다.

시장에서는 이번 회의에서 기준금리를 동결할 것으로 예상하고 있습니다.

다만 금리선물 시장은 연내 최소 한 차례 금리 인상 가능성을 반영하고 있습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌 인사이트
정준호 기자 사진
정준호 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지