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[날씨] 오늘도 중부 장맛비…33도 안팎 무더위 계속

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작성 2026.07.24 00:37 조회수
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연일 남부지방을 중심으로 폭염이 기승을 부리고 있는 가운데, 어제(23일) 서울을 포함한 수도권으로도 폭염특보가 확대됐습니다.

당분간 체감온도가 33도 안팎의 무더위가 이어지겠고, 영남 지역은 35도 안팎까지 오르겠습니다.

밤에도 열대야가 대부분 지역에서 이어지는 만큼 더위 대비 잘해주셔야겠습니다.

한편 오늘도 중부 지방은 장맛비가 내리겠습니다.

인천과 경기 북부, 강원 북부에는 최고 60에서 많게는 80mm 이상, 서울 등 그 밖의 중부에 5~40mm의 비가 예상됩니다.

충청 이남과 제주에는 오후 한때 소나기 오는 곳이 있겠습니다.

수도권과 강원도는 다음 주 월요일에 장맛비가 끝으로 장마철도 종료되겠는데요.

다만 그 이후로는 무더위가 찾아오겠고, 장마가 끝났다고 해서 집중호우 가능성도 끝난 게 아닌 만큼 앞으로 남은 여름철도 호우 대비를 잘해주셔야겠습니다.

(남유진 기상캐스터)
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