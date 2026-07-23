중동 긴장 고조…브렌트유 두 달 만에 100달러 돌파

▲ 브렌트유

23일(현지시간) 중동 지역의 긴장감이 고조되면서 국제유가의 기준인 브렌트유 가격이 약 두 달 만에 처음으로 배럴당 100달러를 넘겼습니다.미 동부시간 기준 이날 오전 9시 15분 현재 런던 ICE 선물거래소에서 9월 인도분 브렌트유 선물 가격은 전장 대비 6.4% 오른 배럴당 100.05달러를 기록했습니다.브렌트유 선물 가격이 배럴당 100달러를 넘긴 것은 5월 26일 이후 처음입니다.같은 시각 뉴욕상업거래소에서 9월 인도분 서부 텍사스산 원유(WTI) 가격은 전장 대비 3.8% 오른 배럴당 90.12달러를 나타냈습니다.미국과 이란의 군사 충돌이 이어지는 가운데, 홍해에서 사우디아라비아 유조선이 공격받았다는 소식까지 전해지면서 원유 공급 차질 우려가 한층 커졌습니다.앞서 예멘의 친이란 반군 후티는 홍해의 관문인 바브엘만데브 해협을 통과하려던 사우디 유조선 2척을 공격했다고 밝혔습니다.후티는 지난 20일 사우디의 예멘 사나 공항 공습에 대한 보복을 경고하며 홍해 해상 봉쇄를 선언한 바 있습니다.시장에서는 세계 원유 수송의 핵심 통로인 호르무즈 해협의 통항 우려가 바브엘만데브 해협으로 확대되면서 중동산 원유 공급망 전반이 차질을 빚을 수 있다는 우려가 커지고 있습니다.특히 바브엘만데브 해협이 막히면 호르무즈 해협을 거치지 않고 사우디 서부 홍해 연안 얀부항에서 원유를 수출하는 우회 경로도 사실상 막히게 됩니다.이 경우 사우디의 원유 수출 능력이 크게 제한되고, 전 세계 원유 공급량의 약 7%가 감소하게 됩니다.이달 초 배럴당 71달러선까지 내려갔던 브렌트유는 불과 3주 만에 30% 이상 급등하며 글로벌 인플레이션 압력을 다시 키우고 있습니다.시장에서는 중동 정세가 추가로 악화할 경우 브렌트유가 배럴당 100달러를 웃도는 수준에서 상승세를 이어갈 가능성도 배제하지 않고 있습니다.