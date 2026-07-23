'군체', 쿠팡플레이·웨이브에서 본다…VOD 서비스 시작

영화 '군체'​가 오늘(23일)부터 극장 동시 VOD 서비스를 시작한다.



배급사 쇼박스에 따르면 '군체'는 23일부터 IPTV와 케이블TV VOD를 비롯한 다양한 온라인·모바일 플랫폼을 통해 서비스를 개시한다. IPTV(지니TV, Btv, U+tv), 디지털케이블TV(스튜디오 초이스), OTT(웨이브, 애플TV, 쿠팡플레이, 왓챠, Google TV, 유튜브 등), 위성방송(스카이라이프), 웹하드 등에서 감상할 수 있다.



'군체'는 정체불명의 감염 사태로 봉쇄된 건물 안에 고립된 생존자들이 예측할 수 없는 형태로 진화하는 감염자들과 맞서 싸우는 이야기를 그린 작품이다. '부산행'을 만든 연상호 감독이 연출했으며 전지현, 구교환, 지창욱 등이 주연을 맡았다.



제79회 칸국제영화제 미드나잇 스크리닝 부문에 초청돼 화제를 모았으며 지난 5월 21일 국내에 개봉해 전국 594만 명의 관객을 모았다. 이는 '왕과 사는 남자'(1,691만 명)에 이은 2026년 전체 박스오피스 2위에 해당하는 성적이다.



사실상 극장 상영을 마무리한 '군체'는 IPTV 서비스를 통해 안방극장과 모바일로 시청자들과 만날 예정이다.



(SBS연예뉴스 김지혜 기자)