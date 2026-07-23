[여담야담] "김민석-정청래, 민주 지지층서 접전"…선호투표제가 최대 변수

[주영진 뉴스브리핑]



인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)

■ 진행 : 주영진 앵커

■ 대담 : 성치훈 더불어민주당 부대변인, 정광재 전 국민의힘 대변인, 양만희 SBS 논설위원

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● 후보 간 '난타전'…본선행은? ~ ● '신천지'·'유시민' 영향은?



성치훈 / 더불어민주당 부대변인

"정청래 지지율 상승…정청래 '보완수사권' 전략 먹히고 있다고 봐"

"'신천지 개입설', 특정 후보 연관성 없을 것…신천지에 경고 던진 걸로 봐야"

"정청래, '노 코멘트'로 유시민 의견에 동의하는 것"

"유시민은 비겁한 지식인…문재인 정부 때는 침묵해"



정광재 / 전 국민의힘 대변인

"민주 신천지 개입설, 경찰 빨리 수사 나서야"

"유시민 '필연적 실패' 말 할 거면 근거로 설명해야"

"유시민, 보완수사권 하나만 갖고 이재명 대통령 비판 안 돼"



양만희 / SBS 논설위원

"민주당 대표 후보, 1대 2 구도 분명해…선호투표제 감안해야"

"신천지 이슈, 예비 경선에 어떤 작용하는지 지켜봐야"

"김민석, 신천지 의혹 제기에 '맡겨달라' 말한 책임 지켜야"



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