[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 성치훈 더불어민주당 부대변인, 정광재 전 국민의힘 대변인, 양만희 SBS 논설위원
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● 오세훈 1심 '당선무효형' ~ "정치 판결" vs "물러나라"
성치훈 / 더불어민주당 부대변인
"오세훈 1심 결과 항소심서 뒤집긴 쉽지 않아…후원자 돈 지급은 사실"
"민주, 당장 재보궐 선거 열리면 서울시장 선거 이기기 쉽지 않아"
정광재 / 전 국민의힘 대변인
"국힘, 강력한 대권 주자 잃을 수도 있다는 우려…항소심서 무죄 받을 수 있다고 생각"
양만희 / SBS 논설위원
"지방선거 전 오세훈 1심 판결 나왔다면 판도 바뀌었을 수도"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[여담야담] 오세훈, 1심 확정 땐 내년 4월 보궐선거…보수 야권 대선 지형 요동
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